von David Rutschmann

Schwarz gekleidet waren die Chorsänger, die sich an diesem Abend vor der ehemaligen Synagoge in Tiengen positioniert hatten. Die Dunkelheit schien sie beinahe zu verschlucken, lediglich eine Stadtlaterne erleuchtete den Platz bei der Fahrgasse – und die Kerzen, welche die rund 40 Anwesenden in den Händen hielten. Als der Chor zu singen anfing, streckte ein Junge seinen Kopf aus dem Fenster eines anliegenden Hauses.

Die von der Stadt Waldshut-Tiengen und der katholischen sowie evangelischen Kirche organisierte Gedenkveranstaltung sollte an die Reichspogromnacht vor 83 Jahren erinnern. Am 9. November 1938 schändeten und zerstörten die Nationalsozialisten in einer staatlich orchestrierten Aktion in ganz Deutschland mehr als 1400 jüdische Gotteshäuser, verschleppten und töteten jüdische Mitbürger und plünderten deren Wohnungen und Geschäfte.

In Tiengen zogen die SA-Männer an diesem Abend eine Spur der Verwüstung durch das Städtle, von einer jüdischen Wohnung zur nächsten. Männer und Frauen wurden getrennt auf Lastwagen gezerrt – die Männer wurden in der Folge ins Konzentrationslager Dachau deportiert, die Frauen ins Gefängnis nach Waldshut gebracht.

Bei der Synagoge angekommen, ließen die Nazis von einem Nachbarn das Eisengitter und die Synagogentür aufschließen. Mit einer Axt zerlegten sie in der Synagoge den Tora-Altar, die Sitzbänke und den achtarmigen Leuchter, den Kronleuchter rissen sie von der Decke. Während andernorts die Synagogen in Brand gesetzt wurden, fürchteten die Nazis in Tiengen, das Feuer könnte im engen Städtle auf die angrenzenden Gebäude übergreifen – nur deshalb steht das Gebäude der ehemaligen Synagoge noch heute. So wurde in der Pogromnacht im Vorhof der Synagoge ein kleines Feuer errichtet sowie die Außenwände mit SS-Runen beschmiert. Die zerstörten Utensilien und Bücher aus der Synagoge wurden am folgenden Tag auf dem Marktplatz in einem großen Feuer verbrannt.

„Wir können heute die Geschehnisse von damals nicht ändern“, sagte die evangelische Pfarrerin Susanne Illgner, die gemeinsam mit dem katholischen Pastoralreferent Konrad Sieber den öffentlichen Gedenkgottesdienst führte. „Solche Gedenktage solle unsere Wachsamkeit schärfen, denn der wiederaufkeimende Hass, antisemitische und rassistische Vorfälle und Diskriminierungen fordern unseren Widerspruch.“