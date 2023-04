Waldshut

Erinnern Sie sich? Wo heute Autos parken, logierten in Waldshut einst Kanzler, Sänger und Sportler

Das Bahnhof-Hotel in Waldshut ist mehr als ein Jahrhundert das erste Haus am Platz. 1985 wird es abgerissen, an dieser Stelle entsteh das Parkhaus Kornhaus. Ein Blick zurück ins Gästebuch und auf die Hotelfamilie Krauß.