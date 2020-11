Erinnern Sie sich noch an den deutschen Tanktourismus in die Schweiz? Als drüben in Koblenz oder Zurzach der Sprit so viel billiger war, dass fast nur noch die Nutzer von Geschäftsfahrzeugen mit ihrem monatlich abgerechneten Benzinkonto bei ihrer Tankstelle zu Hause deutsches Benzin tankten. Weshalb der Alb-Bote im November vor 20 Jahren auf der Titelseite mit dieser Schlagzeile erschien: „Tankstellen im Kreis sind arg gebeutelt“.

Die damals 73 öffentlichen Tankstellen im Kreis Waldshut spürten die Schweizer Konkurrenz bis auf die Knochen. Weil ein Liter Superbenzin mit 95 Oktan in der Schweiz umgerechnet 1,85 Mark kostete, die deutsche Tankstellen jedoch 2,06 Mark verlangten, fuhren die Deutschen zum Tanken in die Schweiz. 10 bis 15 Mark ließen sich so bei jeder Tankfüllung Benzin sparen.

Nur die Dieselfahrer blieben treue Kunden der deutschen Tankwarte, denn Diesel war und ist an der deutschen Tanke traditionell deutlich billiger. Gebeutelt waren die meisten Tankstellen diesseits des Rheins aber auch noch durch die zum Jahresende 1999 abgelaufene Pflicht, ihre Zapfanlagen mit Saugrüsseln auszurüsten, mit denen die beim Tanken austretenden gesundheits- und umweltschädlichen Benzindämpfe zurückgehalten werden.

Allerdings bestand die Pflicht zur Ausrüstung mit dem Saugrüsseln nur für die Tankstellen, die mehr als eine Million Liter Benzin im Jahr absetzen. Von den damals 73 Tankstellen im Kreis waren das nur 24. Und von denen hatten 21 bereits umgerüstet, drei hatten eine Fristverlängerung beantragt. Über den Benzinumsatz konnten die meisten Tankstellen diese Investitionen kaum hereinholen.

Und heute? Seit längerem herrscht beim Benzinpreis Waffengleichheit. Vergangenen Donnerstag, 15 Uhr, kostete der Liter Super 95 drüben in Koblenz umgerechnet 1,22 Euro, an der Waldshuter Tanke vor der Rheinbrücke 1,25 Euro. Wegen drei Cent günstiger in die Schweiz fahren? Das wohl kaum. Zumal deutsche Tankstellen zu bestimmten Zeiten die Schweizer Preise sogar unterbieten.