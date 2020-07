Waldshut-Tiengen

Erinnern Sie sich? Vor 30 Jahren leisten drei Mitarbeiter der Sparkasse Aufbauhilfe im Osten

Anfang Juli 1990 machten sich drei Bankkaufleute aus Waldshut für zwei Wochen auf den Weg in die etwa 30.000 Einwohner große Kreisstadt Zittau in Sachsen, um dort die Mitarbeiter in mehreren Bereichen zu schulen.