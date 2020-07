Bei der Hinfahrt zum Ausflug ins Elsass hatte der Reisebus einen Kinderwagen an Bord, bei der Rückkehr in Waldshut wurden zwei ausgeladen. Die wundersame Verdoppelung ereignete sich Mitte Juli vor 25 Jahren in Basel, wo die Reisegesellschaft einen Halt einlegte.

Während die Ausflügler einen Stadtrundgang machten, vertrat sich der Busfahrer auf dem Parkplatz die Beine. Und wie er da so herumschlenderte, wurde er plötzlich von einer jungen Mutter angesprochen: „Könnten Sie mal für einen Moment auf meinen Kinderwagen aufpassen?“

„Na klar doch“, sagte der Fahrer, und die dankbare Mutter nahm ihr Kind auf den Arm und enteilte. Netter Mann, mag sie noch gedacht haben. War er ja auch, der Busfahrer. Doch aus einem völlig anderen Motiv heraus, als die junge Mutter annahm. Er versah die Kinderwagenaufsicht in der irrigen Annahme, damit einer Mitreisenden gefällig zu sein.

Die war in Waldshut mit Ehemann, Kind und Kinderwagen in den Bus eingestiegen. Doch weil er sich die Frau so genau nun auch nicht angesehen hatte, nahm er jetzt an, von ihr um den Gefallen gebeten worden zu sein. Auf den Gedanken, von einer wildfremden Frau als Kinderwagen-Hüter engagiert worden zu sein, wäre er nicht im Traum gekommen.

Und so nahm der Irrtum seinen weiteren Lauf. Als die Reisegesellschaft zurückkehrte, darunter auch die seit Waldshut mitfahrende junge Frau, lud der Fahrer den Kinderwagen kurzerhand in den Bus. Da lag er nun im Kofferraum und machte den übrigen Ausflug mit. Und niemand im Bus ahnte, dass in Basel eine 26 Jahre alte Italienerin verzweifelt ihren Kinderwagen suchte.

Was sich am Abend in Waldshut aufklärte, als der verblüffte Busfahrer einen Kinderwagen zu viel auslud. In dem sich auch eine Tasche mit 300.000 Lire und dem Personalausweis der jungen Italienerin fand. Waldshuter Polizisten verständigten ihre Kollegen in Basel, die ihrerseits der jungen Mutter die erlösende Botschaft vom wiedergefundenen Kinderwagen übermittelten. Und dem Busfahrer wurde der Tipp gegeben: Künftig besser aufpassen, auf was man aufpasst.