Waldshut-Tiengen

Erinnern sie sich? Vor 25 Jahren sorgte ein ausgebüxtes Hängebauchschwein für Rätselraten

Kann ein Hängebauchschwein ein Jahr in freier Wildbahn gesund und munter überleben? Diese Frage stellte sich im Mai des Jahres 1995 mindestens zwei Männern in Gurtweil. Autor Werner Huff erinnert sich an den Vorfall vor 25 Jahren.