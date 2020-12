Heiligabend am 24. Dezember fällt meist auf einen Werktag. Und da haben, jedenfalls in normalen Zeiten, die Läden den halben Tag noch geöffnet. Für alle bis auf den letzten Drücker wartenden Zeitgenossen die Chance, doch noch ein Weihnachtsgeschenk zu finden oder einen Braten auf den Tisch zu kriegen. So auch vergangenen Donnerstag, als die nicht zum Lockdown verdammten Ladengeschäfte bis 14 Uhr geöffnet hatten. Doch dann kehrte Ruhe ein.

„Dem Einzelhandel von Waldshut-Tiengen ist der Heilige Abend noch heilig“, bewertete der Alb-Bote im Dezember vor 20 Jahren die Entscheidung der Händler in der Stadt, freiwillig auf die Öffnung der Geschäfte zu verzichten. Was dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut wie auch der Aktionsgemeinschaft Tiengen nicht so furchtbar schwer fiel, denn der 24. Dezember 2000 war ein Sonntag.

Für den Fall, dass Heiligabend auf einen Sonntag fällt, lässt das Ladenschlussgesetz den Sonntagsverkauf zu. Es dürfen zwar nicht alle Branchen öffnen, aber Lebensmittelhändler, Bäckereien, Metzger, Blumengeschäfte und Tannenbaumverkäufer können an diesem Tag drei Stunden lang verkaufen. Von wann bis wann, das legt die jeweilige Kommune in einer Verordnung fest. Schon Ende Oktober 2000 hatte das städtische Ordnungsamt beim Einzelhandel der beiden Stadtteile angefragt, ob eine solche Verordnung für den Sonntagsverkauf gewünscht sei. In beiden Fällen lautete die Antwort: nein, nicht nötig.

Wer an diesem 24. Dezember 2000 noch Lebensmittel brauchte, der musste bis Lörrach oder Weil fahren, wo der Handel vom dreistündigen Sonntagsverkauf Gebrauch machte. Noch ein paar Kilometer weiter, im Elsass, war Heiligabend sogar der letzte verkaufsoffene Sonntag für alle Geschäftsbranchen. Bis dorthin werden sich wohl keine Einkäufer aus dem Kreis Waldshut verirrt haben. Sie hatten ihre Geschenke rechtzeitig zu Hause eingekauft. Zur Freude des Einzelhandels, der nach Weihnachten eine erste Bilanz zog: „Die Einkaufsstimmung war besser als letztes Jahr.“