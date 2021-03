Schon lange vor Aschermittwoch war alles vorbei – die Fasnacht der Saison 2020/21 fiel Covid-19 zum Opfer. Vor 20 Jahren vergällte ein anderes Virus einigen heimischen Fasnächtlern den Spaß am französischen Karneval. „Es wird nichts mit den Plänen des Narrenvereins Räbenheim und des Musikvereins Oberlauchringen, denen sich die Schlosshexen Tiengen und die Egginger Guggenmusik anschließen wollten“, schrieb damals der Alb-Bote. Ende März 2001 sollte es zum Carneval in Lauchringens Partnergemeinde St. Pierre de Chandieu gehen. Doch die Maul- und Klauenseuche (MKS) machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Im Februar 2001 war die MKS in Großbritannien ausgebrochen und hatte im März Frankreich und Portugal erreicht. Sechs Millionen Schweine, Kühe und Schafe mussten allein in Großbritannien gekeult werden. Der britischen Wirtschaft entstand ein Schaden von 12,6 Milliarden Euro. Anfang März 2001 erhielt der deutsch-französische Freundeskreis in Lauchringen die Nachricht aus St. Pierre: Der Carneval ist abgesagt! Die seit Jahrzehnten immer im März in der Gemeinde südöstlich von Lyon stattfindende dreitägige Veranstaltung wurde zunächst einmal in den September verschoben.

Die Vorsichtsmaßnahme wurde notwendig, weil auf einem Bauernhof in der Nähe die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen war und 200 Schafe, Schweine und Rinder getötet werden mussten. Dabei beschäftigte ein seltsamer Zufall die Karnevalisten: Genau zehn Jahre war es her (1991 wegen des Golfkriegs), dass der Carneval schon einmal abgesagt werden musste, und noch einmal zehn Jahre zuvor, 1981, war das dreitägige Fest aus internen Gründen ausgefallen. Und nun, 20 Jahre später, war wegen Covid-19 wieder Pause.

Die in England und Frankreich grassierenden Seuche stoppte Ende März 2001 auch den Schüleraustausch. Das Hochrhein-Gymnasium Waldshut und die Realschulen Tiengen und Bonndorf mussten ihren Besuchern aus England und die Realschule Stühlingen den Besuchern aus Frankreich absagen. Die Seuche sollte nicht in den Landkreis Waldshut eingeschleppt werden.