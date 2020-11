80 Polizeibeamte, Möbelpacker einer Spedition und ein Schaufelbagger machten im November 1995 Tabula rasa in Wieladingen, einem Ortsteil der Hotzenwaldgemeinde Rickenbach. Der Einsatz galt dem Abbruch eines Ensembles von vier Häusern, die Mitglieder der Schaffranek-Sekte illegal errichtet hatten.

Die sektiererische Gruppe scharte sich um den damals 72-jährigen Horst Schaffranek, einst freikirchlicher Pastor und Prediger, mittlerweile ein Sonderling mit einem skurrilen Bibelverständnis. Gegen die Zersplitterung der christlichen Konfessionen postulierte er die Lehre von nur einer Gemeinde, seine Anhänger störten kirchliche Veranstaltungen und setzten sich auch schon einmal über Recht und Ordnung hinweg.

Wie etwa in Wieladingen. Hier hatte sich ein rund 20 Personen starkes Grüppchen der Sekte mit illegal errichteten Häusern ein Domizil geschaffen. Baustopps und Abrissverfügungen durch die Behörden wurden schlicht ignoriert. Doch schließlich entschied das Verwaltungsgericht auf Abriss. Knöchelhoch lag der Schnee an diesem Tag, als die Polizei um 6.30 Uhr das Wohngelände umstellte.

Als die Spedition damit begann, die Abrisshäuser leer zu räumen, besetzten einige Sektenmitglieder die Dächer, andere liefen mit Bibeln in der Hand durch die Reihen der Polizisten, rezitierten Bibelverse oder schrien: „Der Herr wird Euch für Eure Taten strafen.“ Dazwischen die Möbelpacker, die Schubkarren voller Kleider, Geschirr und Nahrungsmittel durch den Schnee schoben, Tische, Schränke und Kühltruhen von einer Ecke in die anderen verfrachteten. Als schließlich der 42 Tonnen schwere Bagger anrollte, hatten die Einsatzkräfte alle Bewohner in einem umgebauten Holzschuppen untergebracht. Um 11.20 Uhr waren die vier illegalen Häuser abgerissen, übrig blieb ein großer Trümmerhaufen.

An dessen Stelle errichtete einige Zeit später die Gruppe neue Häuser für sich. Ansonsten aber wurde es still um die in Wieladingen lebenden Sektenmitglieder. Mittlerweile hatten sie auch ihren Begründer verloren: Horst Schaffranek ist laut Standesamt Rickenbach im Dezember 2013 gestorben.