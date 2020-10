von Von Werner Huff

Bei den Waldshuter Einzelhändlern herrschten mal wieder Zorn und Frust wegen der damals herrschende Parkplatz- und Verkehrsmisere in der Stadt. Ihre Empörung entlud sich Mitte Oktober vor 30 Jahren in der Mitgliederversammlung des Werbe- und Förderungskreises (W+F).

Dem Rathaus wurde vorgeworfen, die wegen verschiedener Baustellen entstandene Ausnahmesituation zu wenig zu berücksichtigen und nicht korrekt parkende Autofahrer mit Strafzetteln unbarmherzig zu verfolgen. Die erfolglose Parkplatzsuche vieler Besucher bekomme der Handel inzwischen negativ zu spüren, wurde geklagt.

Nicht zu Unrecht. Denn die Bußgeldbehörde der Stadt praktizierte damals ein besonders krasses Beispiel dubioser Geldeinnahme. Den in der Marienstraße im Schatten der katholischen Stadtpfarrkirche parkenden Autos klemmten Gemeindevollzugsbeamte samstags um 19.30 Uhr Strafzettel hinter die Scheibenwischer, während die Besitzer in der Kirche knieten. Ex-Vorsitzender Horst Seipp geriet in der Versammlung in Rage: „Ich habe mich geschämt, ein Waldshuter zu sein. Drinnen wird gesungen und gebetet, draußen werden Strafzettel verteilt.“

Zwar räumte Seipp ein, dass die Autos nicht korrekt geparkt waren, doch die Verbotsschilder hätten ihren Sinn nur tagsüber. Samstags ab 16 Uhr aber liefere kein Mensch mehr Waren an, die Straßen seien frei. Diese Jagd auf Parksünder, die niemand behinderten, nannte Seipp „sehr befremdend“ und meinte dann, noch deutlicher: „Man nimmt die Stadt nicht mehr für voll.“

Die W+F-Versammlung genehmigte schließlich die Aktion, Ochs und Esel sowie ein paar Schafe vor dem Rathaus zu platzieren. Was nicht als Retourkutsche auf die Parksünderjagd gemeint war. Sondern als eine echte Weihnachtskrippe im Angebot des W+F für das Weihnachtsgeschäft. Der von einem Landwirt mit Tieren bestückte „Stall zu Bethlehem„ – Baukosten 5000 Mark – sollte eine Woche vor dem Fest aufgestellt werden, in dem Schüler zweimal täglich mit Krippenspielen für die Einkehr von Frieden sorgen durften – auch zwischen W+F und Stadt.