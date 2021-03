An einem Schaufenster in der Waldtorstraße drückten sich Kinder die Nase platt, wenn die hinter der Scheibe thronende Röstmaschine auf geheimnisvolle Weise frische Kaffeebohnen hervorzauberte. Diese heute erwachsenen Waldshuterinnen und Waldshuter geraten noch immer ins Schwärmen, wenn vom Kürzel AHA die Rede ist. Es stand für „Albert Haberer„, das Nostalgie pur verkörpernde einstige Geschäft für Haushalts-, Porzellan- und Glaswaren sowie seiner Kaffeerösterei im imposanten Doppelgebäude an der Ecke Kaiser-/Waldtorstraße.

Wo heute Boutique-Mode oder Handys verkauft werden, stand bis zum Frühjahr vor 30 Jahren Betty Haberer hinter der Ladentheke, die Witwe des 1950 gestorbenen Firmengründers. Seit sie Mitte der 1960er Jahre die Lebensmittelabteilung aufgegeben und das Geschäft entsprechend umgebaut hatte, waren keine Veränderungen mehr vorgenommen worden. Betty Haberer hielt am traditionellen Angebot eisern fest, ebenso an der Ladeneinrichtung. Ein Laden wie aus der Zeit gefallen.

Ein Unikat in der Stadt

Betty Haberer war 84 Jahre alt, als sie im Frühjahr 1991 den Schlussstrich zog und das Geschäft aufgab. Damit endete eine bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Ära, denn AHA war in Waldshut der letzte Spross der nach 1945 untergehenden Epoche des Kolonialwarenladens. AHA war ein liebenswertes Fossil, das der Supermarktatmosphäre trotzig die Nostalgie des alten Kaufmannsladens gegenüber stellte. Den gab‘s sonst nirgendwo mehr in der Stadt.

Auch nicht die aus dem Jahr 1936 stammende Kaffeeröstmaschine, in der am 20. März 1991 die letzten 50 Kilo Bohnen geröstet wurden. Am 10. April wurde die meterhohe Maschine abgeholt und ins Landesmuseum für Technik und Arbeit nach Mannheim gebracht. Zusammen mit weiteren Geräten aus dem AHA-Fundus, wie etwa eine Petroleum-Abfüllanlage, Telefonen aus der Kaiserzeit oder Originaldosen der Kaffee-, Tee-, Gewürz- und Bonbonhersteller. Weshalb ein Stück Waldshuter Kolonialwarenladenzeit der Nachwelt erhalten bleibt.