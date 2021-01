Schwarze, Rote, Grüne, Traditionalisten und Baumschützer: Es war nun wirklich ein buntes Häuflein, das sich vor 30 Jahren in Waldshut zum letzten Gefecht gegen den Bau der Brücke für die B 500 bis zum Kreuzungspunkt mit der B 34 beim Viehmarktplatz formierte. Stadträte aus allen Fraktionen bezweifelten die verkehrstechnische Tauglichkeit der Brücke, die Waldshuter Traditionsvereine befürchteten ein das Stadtbild erdrückendes Beton-Monster und der Begrünungsverein schließlich sorgte sich um den Baumbestand in der westlichen Vorstadt.

Diese Allparteien-Koalition einte das Ziel, die Brücke trotz fertiger Pläne und gesicherter Finanzierung in letzter Sekunde doch noch zu verhindern. Obwohl sich bei den Alternativen zur Brücke die Geister schon wieder schieden: Optimisten hofften auf eine rechnergesteuerte Regelung des Verkehrs der am damaligen beschrankten Bahnübergang aufeinandertreffenden B 34 und B 500, manche wollten eine kleinere Ausgabe der Brücke, andere, vor allem die Waldshuter Sozialdemokraten, verbissen sich in eine Tieferlegung der Bahnlinie, also eine Art Tunnel ein paar hundert Meter vor dem Bahnhof.

Am entscheidenden Sitzungstag Ende Januar 1990 gerieten sich Gegner und Befürworter der Brücke gehörig in die Haare, die elegant geschwungene Betonkonstruktion wurde gar als „städtebauliches Jahrhundertverbrechen“ eingestuft. Die SPD-Fraktion und – als einziger aus der CDU – Otto Straub stellten den Antrag, den Brückenbau auszusetzen. Dafür stimmten SPD, Freie Wähler und Grüne geschlossen sowie Otto Staub (CDU) und Ursula Breski (FDP).

Doch trotz des ungewohnten interfraktionellen Schulterschlusses dieser gegen den Brückenbau votierenden 19 Gemeinderatsmitglieder reichte es nicht: 18 Stimmen der CDU-Fraktion sowie die Voten von Stadtrat Heinz Flohr (damals FDP) und Oberbürgermeister Dresen ergaben 20 Stimmen und damit die Mehrheit für die Brücke. Sie wurde gebaut, schultert problemlos den Verkehr – und alle miteinander haben sich längst an ihren Anblick gewöhnt.