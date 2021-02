Ein Notruf ohne Notfall. Täglich laufen in Deutschland bei Polizei oder Leitstellen falsche Notrufe ein. Abgesetzt von betrunkenen Zeitgenossen oder gelangweilten Kindern. Wie vor einiger Zeit in Mönchengladbach, als innerhalb von 24 Stunden bei der Polizei 134-mal der Notruf klingelte. Als Urheber ermittelt wurde ein elfjähriger Junge. Immer wieder hatte er die 110 gewählt und ohne etwas zu sagen aufgelegt. Womit er die Notruf-Leitung permanent blockierte.

Etwas fantasievoller narrte im Februar vor 25 Jahren ein zehnjähriges Mädchen die Waldshuter Rettungskräfte. Notarzt, Rettungswagen und Polizei irrten 90 Minuten lang durch Albbruck, um die Adresse der Anruferin ausfindig zu machen. Sie hatte für ihre angeblich bewusstlos auf dem Boden liegende Mutter Hilfe angefordert.

Der Anruf ging kurz vor 18 Uhr über die Albbrucker Notrufleitung bei der Polizei in Waldshut ein. Das Mädchen nannte als Adresse die einer Familie im Erlenweg. Der Beamte vermutete einen akuten Herzinfarkt und schaltete die Anruferin sofort an die Rettungsleitstelle weiter. Dort erzählte das Kind die gleiche Version, weshalb Notarzt und Rettungswagen in Richtung Albbruck losrauschten. Auf den Weg machte sich auch die Polizei, denn sie hatte wenige Minuten später einen zweiten Notruf des Mädchens erhalten.

Die Irrfahrt

Die Einsatzkräfte suchten jedoch vergeblich nach der Familie im Erlenweg, erfuhren dann aber, dass nur einen Steinwurf weiter eine Familie gleichen Namens wohnt. Doch auch hier lag kein Notfall vor. Während dieser Irrfahrt rief das Mädchen um 18.25 Uhr ein drittes Mal an und nannte eine neue Adresse. Dort hatte bis vor Kurzem tatsächlich die genannte Familie gewohnt, war inzwischen aber in eine andere Straße umgezogen, wie die Einsatzkräfte von einem Rathausmitarbeiter erfuhren. Doch auch an dieser Adresse gab‘s keinen Notfall.

Die Auflösung

Schließlich konnte die Telekom per Fangschaltung die Anruf-Adresse ermitteln. Dort stieß die Polizei auf die Zehnjährige und ihre nichts ahnende Mutter – sie hatte während der Anrufe ihrer Tochter in der Küche gewerkelt.