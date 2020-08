Hifi für Haifa – nicht nur ein hübsches Wortspiel, sondern eine über Jahre hinweg ersprießliche Geschäftsbeziehung für den damals noch von der Familie Hettler betriebenen Waldshuter Elektronikmarkt. Auf ihrem in Rom beginnenden Europa-Trip machten israelische Reisegesellschaften einen Abstecher in das Geschäft, von dem ein Tour-Guide im August 1995 behauptete: „Hettler ist der bekannteste deutsche Laden in Israel!“ Weil dort Elektroartikel damals noch bis zu 70 Prozent teurer waren, stand selbst der Name von Schriftsteller Ephraim Kishon auf Hettlers Kundenliste.

Die Israel-Connection des Waldshuter Elektronikmarktes begann Ende der 1980er Jahre, als erstmals Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Bern bei Hettler einkauften und in ihrer Heimat Mundpropaganda für das Waldshuter Geschäft machten. Und als Anfang der 1990er Jahre Hettler in einem israelischen Reiseführer für die Schweiz erwähnt wurde, brauchte sich die Firma um Kundschaft aus dem Nahen Osten nicht mehr zu sorgen.

Auf dem Weg zum Rheinfall zu Hettler nach Waldshut

Er habe nie Werbung in Israel gemacht, so Firmenchef Otmar Hettler damals, die Reisegesellschaften hätten von sich aus die von April bis Oktober stattfindenden zweiwöchigen Europa-Touren mit Abstecher nach Waldshut beworben. Gewöhnlich wurde die Fahrt zum Rheinfall während des dreitägigen Schweiz-Aufenthalts für den Umweg zu Hettler genutzt. Vom Fön über Handmixer und Mini-Computer bis hin zum CD-Player und Videokamera wurde alles gekauft.

Während im Sommer in der Unterhaltungselektronik eher Flaute herrscht, ließen die Fernreisenden aus dem Gelobten Land Hettlers Kasse ordentlich klingeln. Bei manchmal bis zu acht Bussen mit kaufwilligen Kunden auf einmal musste das Geschäft nur für die Israelis offen gehalten werden, erinnert sich ein heute in der Nachfolgefirma tätiger Verkaufsberater.

Auch ein paar Brocken Hebräisch habe man sich angeeignet, um mit den Leuten in ihrer Sprache ein bisschen kommunizieren zu können. Das alles endete abrupt nach Reiseinschränkungen infolge des Terroranschlags auf das World Trades Center am 11. September 2001.