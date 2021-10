Dem Waldshuter Kolpinghaus in der Friedrichstraße schlug im Herbst des Jahres 2001 die letzte Stunde. Das 1904 unter Stadtpfarrer Josef Bieser eröffnete Gesellenhaus musste den Erweiterungsplänen des benachbarten Supermarktes weichen. Den Erlös aus dem Grundstücksverkauf verwendete die katholische Kirchengemeinde zum bereits begonnenen Bau ihres neuen Gemeindehauses an der Eisenbahnstraße.

Der Finanzierung des neuen Hauses diente auch der Flohmarkt zum Ausverkauf des Kolpinghaus-Inventars. An jenem Samstag stauten sich vor dem Kolpingsaal die Alt-Waldshuter, die zeitlebens immer wieder Stunde um Stunde hier zugebracht hatten: Bei Versammlungen und Bällen, bei Gottesdiensten in der Kapelle, als Stammgäste in der Kolpinggaststätte, bis sie 1983 schloss.

Das alles haftete an den Tellern und Schüsseln mit dem Kolpingwappen im Dekor, den Wirthaustischen und den Stühlen, den Kruzifixen und Heiligenfiguren, Bildern, Lampen, Schränken und den Betbänken aus der Kapelle – sämtliches zum Kauf angeboten. Das noch massenhaft vorhandene Geschirr des Gesellenvereins war nicht nur aus bestem, besonders stabilen Porzellan, sondern auch Stück für Stück mit dem Wappen und Wahlspruch des Vereins versehen. „Gott segne das ehrbare Handwerk“ stand da über dem Schriftzug „Waldshut“.

Das Anfang der 1930er Jahre von der Waldshuter Firma F.X. Haberer gelieferte Porzellan stammte nicht aus der Gaststätte des Kolpinghauses, sondern aus der von Ordensschwestern betriebenen Großküche des Gesellenvereins, die im großen Stil Handwerksburschen und auch Arbeiter verköstigte. Sie aßen also von Tellern, die nobler waren als das meiste heutige Restaurantgeschirr.

Vieles fand an diesem ersten Flohmarkt seinen Liebhaber. Nicht Verkauftes sollte für spätere Aktionen zwischengelagert werden. Denn vom Kolpinghaus blieb kein Stein auf dem anderen, als im Herbst vor 20 Jahren der Abrissbagger anrollte. Für das Heimatmuseum gerettet wurde übrigens die wunderschöne Eingangstür zur Kolpinghaus-Wirtschaft.