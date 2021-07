Gott weiß alles, eine Lehrerin alles besser! Unter dieser Überschrift fand sich im Wachbuch der Waldshuter Polizei im Juli vor 25 Jahren ein Bericht über den vermeintlichen Diebstahl einer Handtasche. Eine erregte Pädagogin erschien an jenem Freitagnachmittag bei der Polizei in der Poststraße und zeigte den Diebstahl ihrer Handtasche aus dem verschlossenen Spind im Lehrerzimmer an.

In dieser verschwundenen Tasche, so die Lehrerin, befänden sich auch die Schlüssel für ihr Auto. Und weil dessen Fahrertür nicht ganz eingerastet war, keimte bei der Lehrerin der Verdacht, der Dieb könnte es auf ihr Auto abgesehen haben. Da wurde der die Anzeige aufnehmende Polizeibeamte zum ersten Mal stutzig. Und je mehr Details er jetzt nachfragte, desto größer wurden seine Zweifel an einem Diebstahl. Weshalb er vorsichtig die Vermutung äußerte: „Sind Sie auch sicher, dass die Tasche im Spind lag?“

Ist der Schüssel in der Kollemappe

Das hätte der Polizeibeamte besser nicht sagen sollen. Frau Lehrerin zeigte sich ob dieser Unterstellung sehr ungehalten. Doch auch die Besichtigung des angeblichen Tatortes konnte die Zweifel des Beamten nicht ausräumen. Sein Auge fiel nun auf die Kollegmappe der Lehrerin, die sie die ganze Zeit bei sich trug. Sollte der Schlüssel etwa darin liegen, die Handtasche nie im Spind gewesen sein?

Fragen, die der Oberkommissar schließlich auch der Lehrerin stellte. Die erneut gereizt reagierte. Den Inhalt ihrer Mappe kenne sie ganz genau. Nachsehen? Nein, das wolle sie nicht. Sie wisse doch, den Schlüssel in die Handtasche gesteckt und die in den Spind gelegt zu haben. Sie müsse also gestohlen worden sein.

Was alles nicht mehr zählte, als die Lehrerin etwas später wieder bei der Polizei erschien und die Anzeige zurückzog. Handtasche und Schlüssel waren wieder da. Wie das? Irgendwann hatte die Pädagogin halt doch in ihrer Kollegmappe nachgesehen und prompt den Autoschlüssel gefunden. Wo aber war die Handtasche? Auch die fand die Lehrerin, als sie den Kofferraum ihres Autos aufschloss. Die Hälfte davon hatte der Kommissar vorausgeahnt, doch wer alles besser weiß, der lässt sich halt nichts sagen.