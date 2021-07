Motorbootfahrer schätzen den Rheinabschnitt bei Waldshut als eines der schönsten Reviere für ihr Freizeitvergnügen. Und nicht nur Einheimische pflügen gern durchs Wasser hinauf zu den Lauffen-Stromschnellen und lassen sich dann wieder flussabwärts treiben. Das eine und andere beim Waldshuter Motorbootclub in der Liedermatte ins Wasser gelassene Boot kommt von auswärts. Wie das sechs Meter lange Kajütboot, mit dem ein Paar aus dem Kreis Lörrach vom 17. Juni 1986 an Ferien auf dem Rhein bei Waldshut machte. Sie endeten am 21. Juni mit einem Unglück, das den Bootsbesitzer, 46, und seiner Lebensgefährtin, 41, das Leben kostete.

Noch am gleichen Tag wurde am Kraftwerk in Laufenburg/Schweiz die Leiche der Frau geborgen, die des Mannes am 26. Juni beim Kraftwerk in Augst oberhalb von Basel. Jetzt galt auch die Identität der Toten als gesichert. Denn die zu Hause zurückgebliebene Tochter der Frau hatte ihre Mutter als vermisst gemeldet, weil das Paar nicht wie geplant am 22. Juni zurückgekehrt war.

Rätsel

Rätsel gaben der Polizei zunächst allerdings noch Ort und Art des Unglücks auf. Zunächst wurde vermutet, das Paar könnte in den Lauffen-Stromschnellen bei Ettikon verunglückt sein, die bei hohem Wasserstand wie damals befahrbar sind. Doch wenig später meldeten sich Zeugen und berichteten von einem flussabwärts abgelaufenen Drama.

Um 10.30 Uhr an jenem Samstag legte das Paar in der Liedermatte ab. Kurz darauf fiel der Motor aus. Beobachtet wurde, dass die Abdeckung des Aggregats offen stand und der 46-Jährige versuchte, den Motor wieder in Gang zu bringen. Ohne Motor war dieses Boot nicht mehr steuerbar. Es trieb dann im Hochwasser führenden Rhein schnell abwärts und wurde nicht mehr gesehen. Der nächste Zeuge, ein Schüler, sichtete um 11.30 Uhr in Hauenstein unterhalb von Dogern dann nur noch Bootstrümmer.

Das Ende

Der Rest des Dramas war unschwer zu rekonstruieren: Das Boot wurde beim Stauwehr Dogern über den Überlauf in die Tiefe gerissen und zerschellte. Die beiden Insassen erlitten schwere Kopfverletzungen und ertranken.