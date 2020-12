Als „Heidemörder“ ging der heute 56-jährige Thomas H. in die Kriminalgeschichte ein. Zwischen 1987 und 1989 vergewaltigte, quälte und erdrosselte er nahe Hamburg drei junge Frauen. 1990 verhaftet und 1993 zu zweimal lebenslänglich verurteilt, verhalf ihm seine Therapeutin am 27. September 1995 zur Flucht aus der geschlossenen Psychiatrie eines Hamburger Klinikums. Die Suche nach ihm dauerte bis Ende Dezember 1995.

„Hält sich Thomas H. im Kreis Waldshut versteckt?“ Mit dieser Frage auf der Titelseite informierte der Alb-Bote am 28. November 1995 über eine „erste heiße Spur“. Die Jagd der Sonderkommission des Landeskriminalamtes Hamburg nach dem Frauenmörder wurde vor allem von der Regenbogenpresse ausgeschlachtet. Woraus sich das Phänomen ergab, dass mehrere Anrufer den Täter gleichzeitig aus verschiedenen Orten meldeten.

So auch drei Hinweise, die bei der Polizeidirektion Tiengen eingingen. Zwei Frauen wollten am 11. Oktober Thomas H. in einer Gaststätte in Lauchringen erkannt haben, eine andere Frau hatte ihn angeblich am 8. November in Kadelburg als Tramper gesehen. An den gleichen Tagen jedoch war Thomas H. auch aus in fünf anderen Städten gemeldet worden. Als „heiße Spur“ dagegen galt der am 22. November eingegangene anonyme Anruf einer Frau, Thomas H. in einer Telefonzelle in Bad Säckingen erkannt zu haben. Weitere Angaben von ihr veranlassten die Hamburger Soko, sofort Beamte an den Hochrhein zu schicken. Doch nur Tage später wurden sie wieder abgezogen.

Fluchthilfe

Denn jetzt erhärtete sich in Hamburg der Fluchthilfe-Verdacht gegen die Therapeutin des Täters. Sie hatte 250.000 D-Mark von ihrem Konto abgehoben und für Thomas H. einen Unterschlupf gemietet. Am 29. Dezember 1995 wurde sie verhaftet. Schon am nächsten Tag stellte sich Thomas H., der sich 94 Tage lang nur 800 m von einer Hamburger Polizeiwache entfernt versteckt gehalten hatte. 1997 heiratete die Therapeutin Thomas H. im Gefängnis. Seine Klage auf Vollzug der Ehe wurde abgelehnt – zum Schutz der Frau vor einem Lustmörder.