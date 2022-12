Mit Prügeleien, Diebstahl und einer Anzeige wegen Drogenbesitzes endete an einem Dezember-Samstag vor 25 Jahren der Ausflug des Jugendzentrums Tiengen in die Eislaufhalle in Schaffhausen. Für das peinliche Ende des sonst lockeren Nachmittags sorgte nach Auskunft des damaligen Stadtjugendreferenten von Waldshut-Tiengen eine kleine Minderheit der 24 Eislauffans aus Tiengen.

Die Prügelei mit Schweizer Kontrahenten lieferten sich, so der Jugendpfleger, nur vier der 24-köpfigen Gruppe. „Die wollten Schweizer Jugendlichen die Mädchen ausspannen“, sagte der Schaffhauser Polizeisprecher.

Eine Angestellte der Eishalle verständigte wegen der Prügelei die Polizei. Die fand im Bus der deutschen Besucher ein paar Schuhe und einen Discman, die in der Eishalle bereits als gestohlen gemeldet worden waren. Die Gegenstände wurden am gleichen Abend den Eigentümern zurückgegeben.

Auch Drogen im Spiel

Wegen Drogenbesitzes wurde eine über 18-jährige Besucherin aus dem Jugendzentrum angezeigt. Laut Schweizer Polizei wurden in ihrer Kleidung sechs Marihuana-Joints entdeckt. Zum Hintergrund der Vorfälle wies der Waldshut-Tiengener Jugendpfleger darauf hin, dass im Jugendzentrum junge Menschen aus teils schwierigem Umfeld betreut würden.

Dabei könne man nicht ausschließen, auch mit Gewalt, Drogen und Diebstahl als Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse konfrontiert zu werden. Er verwies auf die soziale Arbeit der städtischen Einrichtung: „Dazu sind wir da.“ Erste Konsequenz aus den Vorkommnissen sei, dass die vier auffällig gewordenen jungen Leute erst einmal von weiteren Ausflügen ausgeschlossen seien.

Telefonate nach Hause waren nicht möglich

Die Schaffhauser Polizei nahm an jenem Samstagabend die gesamte Ausflugsgruppe, die von zwei erwachsenen Betreuern begleitet worden war, mit aufs Revier. Alle 24 Jugendlichen, zwischen 13 und über 18 Jahre alt, mussten die komplette Prozedur einer erkennungsdienstlichen Behandlung über sich ergehen lassen. Telefonate nach Hause waren nicht möglich. Erst um 1 Uhr nachts waren die Teilnehmer wieder zurück in Tiengen.