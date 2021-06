Jahrzehntelang war der Wäschehersteller Schiesser der größte Produzent von Trikotagen in Europa. Das 1875 vom Schweizer Jaques Schiesser in Radolfzell gegründete Unternehmen durchlief eine spannende wie wechselvolle Geschichte, von der Marktbeherrschung bis zur Insolvenz und der Rückkehr in die Riege der wichtigsten Hersteller für die auf der Haut getragene Mode. Ein Teil dieser Geschichte spielte für rund 30 Jahre auch im Kreis Waldshut.

Ausgerechnet den Kornhaus-Festsaal in Waldshut hatte die im Aufwind der Nachkriegsjahre expandierende Firma Schiesser im Blick, um dort eine ihrer neuen Produktionsstätten einzurichten. Obwohl man damit den Waldshutern ihren Festsaal wegnahm und sie ins kleinere Kolpinghaus verwies, stimmte der Gemeinderat den 100 neuen Arbeitsplätzen zu, die 1964 für ungelernte Näherinnen im Kornhaus eingerichtet wurden. Und schon im Januar 1965 wurde in Hohentengen die elfte Zweigstelle von Schiesser für 35 Näherinnen eröffnet. Der Höhepunkt der Aktivitäten von Schiesser im Kreis Waldshut wurde wenige Jahre später mit dem Bau eines eigenen Produktionsgebäudes in der Waldshuter Schmittenau erreicht, in das die Näherinnen aus dem Kornhaus umzogen.

Viele Jahre ging das gut, doch ab 1993 begann Schiesser, die Krise auf dem Textilmarkt zu spüren. Eine der deutschen Zweigstellen nach der anderen wurde geschlossen, die Produktion ins Ausland verlagert. Mitte Juni 1996 kam auch das Aus für das Werk Waldshut, die meisten der 100 Frauen wurden arbeitslos. Tiefpunkt war 2009 die Insolvenz, aus der Schiesser sich letztlich erst 2012 mit dem Verkauf an ein israelisches Unternehmen befreien konnte. Seither behauptet sich die Marke Schiesser mit neuem Schwung in der Gilde der größten internationalen Wäschehersteller.

Weshalb auch dieser uralte Stammtisch-Witz noch immer Konjunktur hat: Mit wem sie die Nacht verbracht habe, wird eine junge Frau von ihrer Freundin gefragt. „Na ja, mit einem netten Typ.“ „Und, kennst du seinen Namen?“ „Ja, Schiesser heißt er.“ „Hat er dir den genannt?“ „Nein, aber der stand in seinem Slip.“