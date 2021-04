Von 1998 bis 2002 saßen sie im Kabinett Schröder mit Joschka Fischer an den Schalthebeln der Macht und stellen seit nunmehr zehn Jahren mit Winfried Kretschmann den ersten Ministerpräsidenten in einem Bundesland. Und jetzt wollen sie mit Annalena Baerbock auch noch ins Kanzleramt. Kein Zweifel, die Grünen strotzen nur so vor Selbstbewusstsein. Dabei ist es gerade einmal 20 Jahre her, dass sie nach Landtagswahlen ihre Wunden lecken mussten.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Landtagswahl vom 25. März 2001 stand im Zeichen des Duells zwischen CDU-Ministerpräsident Erwin Teufel und der jungen SPD-Hoffnung Ute Vogt. Die seit 1953 regierende CDU gewann 3,5 Prozent hinzu und erzielte mit 44,8 Prozent das beste Ergebnis seit 1988. Weshalb die SPD ihr Ziel verfehlte, stärkste Kraft zu werden. Es gelang ihr jedoch ein Achtungserfolg. Sie legte 8,2 Prozent zu und kam mit 33,3 Prozent auf ihr bestes Ergebnis seit 1976. Demgegenüber verloren die Grünen 4,4 Prozent und lagen diesmal mit 7,7 Prozent hinter der FDP.

Im Wahlkreis Waldshut erwischte es sie mit 6,2 Prozent und einem Verlust von 4,6 Prozent sogar noch heftiger. Weshalb auf der Kreisversammlung der Grünen zur Wahlanalyse im April 2001 die Stimmung im Keller war. Der Wahlkampf sei ganz auf die beiden Hauptdarsteller Erwin Teufel und Ute Vogt zugeschnitten gewesen, sinnierte der damalige Kreisvorsitzende Timo Smieszek, „und dazwischen sind wir Grünen zerrieben worden“. Ute Vogt habe viele Stimmen von Wählerinnen auf sich gezogen, die sonst die Grünen wählten, mutmaßte Bernd Wallaschek. Er beklagte überdies fehlendes Engagement der Mitglieder im Wahlkampf. Die Attraktivität der grünen Politik sei im Schwinden begriffen, gab der Waldshuter Paul Albiez-Kaiser zu bedenken. Auch werde es zunehmend schwieriger, neue Mitglieder zu finden.

Kreis Waldshut So wurde im Wahlkreis Waldshut gewählt: Niklas Nüssle erobert CDU-Hochburg für Grüne Das könnte Sie auch interessieren

Das war der Tiefpunkt. Danach aber ging es für die Grünen mit zuletzt 32,6 Prozent bei der Landtagswahl am 14. März 2021 nur noch aufwärts, für CDU (24,1 Prozent) und SPD (11,0 Prozent) nur noch abwärts. Und nun will Annalena Baerbock am 26. September die erste deutsche Kanzlerin beerben.