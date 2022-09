Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Erinnern Sie sich? 1997 stehen die Menschen in Waldshut Schlange für die Lady-Di-Hymne

Die Hommage „Candle in the Wind“ von Elton John an die verstorbene Prinzessin Diana ist auch in Waldshut begehrt. Allerdings klagen alle Händler, dass sie zu wenige der begehrten CDs erhalten haben.