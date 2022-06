Waldshut hat das Dampf-Telefon, Tiengen kriegt die Digital-Technik, hieß es im Juni 1993 im Alb-Bote. Gemeint war die Umstellung auf die damals modernste Errungenschaft im Festnetz.

Die 10.000 Telekom-Kunden im Ortsnetz Tiengen hatten den Waldshutern einiges voraus. Beide mussten von der lieb gewordenen Gewohnheit Abschied nehmen, mit der Kurzvorwahl 8 für Waldshut und 9 für Tiengen den Gesprächspartner im jeweils anderen Stadtteil erreichen zu können.

Die für Mitte Juli 1993 terminierte Umstellung der Vermittlungsstelle Tiengen auf digitale Technik bedeutete eine schnellere Vermittlung und eine bessere Sprachqualität in den Fällen, in denen der Gesprächspartner ebenfalls am digitalen Netz hing. Was für Waldshut nicht galt.

Der telefonischen Kommunikation mit den westlichen Nachbarn ging auch künftig das Klicken der alten Elektromechanik voraus, die für jede Ziffer der Nummer ein Rädchen in Bewegung setzte, die in der Waldshuter Vermittlungsstelle längere Zeit vor sich hin klackerten. In Tiengen ging der Austausch der Technik aus der Dampfmaschinenzeit gegen moderne Elektronik im Juni 1993 in die Endphase.

Mit der Kurzvorwahl 8 nach Waldshut und mit der 9 nach Tiengen – das ging 1993 nicht mehr. (Symbolbild) | Bild: Julian Stratenschulte

Was manchem Telefonkunden damals nicht verborgen blieb. Wollte Frau Müller aus der Schaffhauser Straße in Tiengen Frau Maier in der Waldshuter Kaiserstraße anrufen, wobei sie wie stets die 8 vorwählte, konnte es passieren, dass nichts ging. Ab und zu war auch die Bandansage zu hören: „Unter dieser Vorwahl keine Verbindung.“

Die zunächst verblüffte, jedoch nicht auf den Kopf gefallene Frau Müller brachte das Gespräch dann doch noch zustande, indem sie die offizielle Waldshuter Vorwahlnummer 07751 eintippte. Wie die Telekom erklärte, hatte sich drei Wochen lang eine technische Panne derart geschickt versteckt, dass es mehrere Tage dauerte, ihr auf die Spur zu kommen.

Weshalb die Waldshut-Tiengener das Eintippen der offiziellen Vorwahlnummern ihrer Ortsteile schon mal trainieren konnten, ehe im Juli 1993 die bequemen Kurznummern 8 und 9 endgültig Vergangenheit waren.