von Markus Wassmer

Zur 17. Hauptversammlung der Mostfreunde Eschbach hat der Vorsitzende Harald Würtenberger 16 Mitglieder begrüßt. Das schönste Ereignis in den vergangenen zwei Jahren war Platz eins für den Apfelwein „Libata“ beim 13. Landes-Streuobsttag Baden-Württemberg. Die Delegation wurde nach der Rückkehr von der Preisverleihung in Ludwigsburg von den Eschbacher Vereinen und Landrat Martin Kistler mit einem gebührenden Fest empfangen. Das Jahr 2019 war mit nur 16.573 Litern gepresstem Most eher ein ruhiges Jahr. Dafür fand man Zeit für die Installation einer neuen Saftpumpe und eines Edelstahlschranks.

Die Mostfreunde Eschbach Der Zweck des Vereins ist zum einen der Betrieb der Mosterei im Gemeindehaus Eschbach und zum anderen der Erhalt der Streuobstwiesen. Der Verein wurde im Jahr 2003 gegründet und hat derzeit 109 Mitglieder. Vorsitzender ist Harald Würtenberger, Stellvertreter ist Kurt Ebner, Kassierer Peter Wochner.

Im Jahr 2020 konnten zwar wegen Corona keine Hauptversammlung und kein Most- und Schlachtfest stattfinden, dafür erreichte man einen Rekord bei der Mostmenge von 123.267 Litern. Weitere 19 Tonnen Obst lieferte der Verein zur Firma Dreher, um nichts verderben zu lassen. Aufgrund guter Nachfrage wurden 2100 Liter „Libata“ Apfelwein und Secco hergestellt. Grund zur Freude war die Auszahlung von 5875 Euro an Mitglieder, die am Projekt Obstbaumschnitt teilnahmen. Das Land förderte und kontrollierte die Maßnahme. Die Aktion wird fortgesetzt und ist mit dem Regierungspräsidium vereinbart.

Preisverleihung beim Landes-Streuobsttag Baden-Württemberg mit Harald Würtenberger, Vorsitzender der Mostfreunde Eschbach (hinten, Vierter von links). | Bild: privat

Der in früheren Jahren gut besuchte Laternenweg konnte in den letzten beiden Jahren jeweils nur zweimal angeboten werden. 2019 beschädigte ein Sturm den Stand, 2020 musste man wegen der Verschärfung der Coronaregeln die Veranstaltung abbrechen. Im kommenden Dezember soll wieder zu diesem Spaziergang auf einem beleuchteten Rundweg von circa zwei Kilometern auf dem Haspel mit anschließendem Umtrunk eingeladen werden.

Am Ortsausgang in Richtung Ziegelhütte möchte der Verein auf einem kleinen Grundstück einen Ruheplatz einrichten mit überdachter Sitzgarnitur, Trockenmauer und Fahrradabstellplatz. Sofern es die Pandemie erlaubt, soll im 2022 wieder das Most- und Schlachtfest veranstaltet werden.

In der ausgefallenen Hauptversammlung 2020 hätten Wahlen stattfinden müssen. Nun wurde der gesamte Vorstand mit der kommissarischen Weiterführung der Ämter bis zur nächsten Wahl 2022 beauftragt. Gute Nachrichten überbrachte Peter Wochner über die Kassenlage. Die Gebühren für das Mosten und der Verkauf des „Libata“ bilden die wichtigsten Einnahmen.

Hans-Jürgen Bannasch plädierte für mehr Nachpflanzungen von Obstbäumen im Liederbachtal. Er und der BUND möchten diese Maßnahme unterstützen. Würtenberger bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihren Einsatz.