von sk

Wegen Corona hat der Blasmusikverband Hochrhein die Steinabadlehrgänge zu den Jugendleistungsabzeichen (JMLA) in Bronze und Silber in digitaler Form durchgeführt.

Zahlreiche Schüler aus den Kooperationsvereinen der Musikschule Südschwarzwald nutzten dieses Angebot, um sich in Musiklehre, Rhythmik, Gehörbildung und an ihrem Instrument in den Stufen D1 (Bronze) und D2 (Silber) prüfen zu lassen, teilt die Musikschule Südschwarzwald mit.

In Bronze: Marlon Boll, Schlagzeug (TK Nöggenschwiel, Klasse Rebmann); Hannes Ebi, Trompete (TK Nöggenschwiel, Klasse Kopetzki); Ida Ebner, Schlagzeug (Birndorf, Klasse Rebmann); Fabian Frommherz, Tenorhorn (H-BK Görwihl, Klasse Rehm); Amelie Göldner, Tenorhorn (TK Obermettingen, Klasse Boller); Clemens Helling, Trompete (MV Gurtweil, Klasse Kopetzki); Nicolas Meents, Oboe (StM Tiengen, Klasse Kühner).