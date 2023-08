Laila Morina und Sophia Nußbaumer, Turnerinnen der Gerätturnabteilung des Turnvereins Waldshut 1849, nahmen kürzlich erfolgreich am jährlich stattfindenden Dachsbergturnfest teil. Beide erreichten in ihrer Altersklasse beim Wahlwettkampf den zweiten Platz. Laila Morina verpasste den ersten Platz um einen halben Zehntel, wie der Turnverein in einer Pressemitteilung schreibt. Beide Sportlerinnen trainieren in der Fortgeschrittenen-Gerätturngruppe des Turnverein Waldshut bei Jessica Kramer und Thomas Stapf. „Wir gratulieren zu dieser hervorragenden Leistung“, so der Verein abschließend.