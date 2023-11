Bei der diesjährigen Kreisschau der Badischen Rassenkaninchenzüchter Bad Säckingen wurden am Wochenende im Kleintierzuchtverein in Waldshut 97 Kaninchen von 14 Altzüchtern und drei Jungzüchtern aus vier Vereinen mit 13 Rassen und 17 Farbschlägen gezeigt. Ausstellungsleiter Horst Büch hatte die verschiedenen Vierbeiner in einer vereinseigenen Halle präsentiert.

„Die Waldshuter sind in der glücklichen Lage, eine Halle zu haben“, sagte Peter Wunderle, Kreisvorsitzender aus Öflingen. Preisrichter Michael Kimmig und Dietmar Scherr aus Freiburg hatten bereits am Freitag die besten Kaninchen ausgezeichnet. Kriterien dabei sind Gewicht, Fell, Rassenmerkmale und Pflege. Zwei Mümmelmänner hatten dabei 97,5 Punkte erreicht, neun Vierbeiner hatten 97 Punkte bekommen „das sind Superwerte“, erklärte Wunderle, der die Preise an die jeweiligen Züchter vergeben hatte.

14 Kreismeister bei den Sammlungen

Daneben gab es sechs Sammlungen(vier Tiere) mit 385 oder mehr Punkten und 14 Kreismeister, davon acht aus Öflingen, aus Stetten vier, aus Waldshut und Schachen je einer. Diesjähriger Vereinsmeister wurde der C142 Öflingen mit 1061,5 Punkten, auf den zweiten Platz kam der C276 Waldshut mit 960,5 Punkten. Den dritten Platz belegte der C118 Stetten mit 954 Punkten. Vereinskreismeister bei der Jugend wurde der C142 Öflingen mit 670 Punkten. Die beste Sammlung bleibt in Waldshut bei Altzüchter Horst Büch mit der Rasse Loh Schwarz und 387,5 Punkten. Die beste Sammlung bei der Jugend hatte Mayla Ganz mit der Rasse Perlfeh und 382,5 Punkten.

Sonderehrenpreise bekam Peter Wunderle aus Öflingen mit seinen Thüringern, der 97 Punkte erreicht hatte. Horst Büch aus Waldshut mit seiner Rasse Loh schwarz und 97,5 Punkten bekam ebenfalls einen Sonderpreis wie auch Dominik Bär aus Waldshut mit seiner Rasse Satin und 96,5 Punkten sowie Mayla Ganz aus Stetten mit der Rasse Perlfeh und 96,0 Punkten.