Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde Er überzeugt durch Spielfreude Szymon Jakubowski beeindruckt beim zweiten Konzert der Orgelwoche in Waldshut besonders mit seiner Improvisationskunst.

Szymon Jakubowski an der Orgel in der Versöhnungskirche in Waldshut, die er hervorragend zu nutzen weiß. | Bild: Ingrid Ploss