Michael Martin präsentiert in der Mundologia-Reihe Waldshut am Freitag, 24. März, 19.30 Uhr, in der Stadthalle Waldshut sein neues Fotoprojekt: „Terra –Gesichter der Erde“. Mit seinem Wissen als Geograf und dem Auge des Profi-Fotografen hat Michael Martin ein einzigartiges Porträt des Planeten Erde geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Fünf Jahre reiste der Ausnahmefotograf mit der Kamera um die Welt und arbeitete in der Arktis, im Himalaya, in den Anden, im Südpazifik, in Arabien, im Amazonasbecken, in den Savannen Ostafrikas sowie in der Taiga Sibiriens und den Steppen Zentralasiens“, schreiben die Veranstalter der Mundologia aus Freiburg. So entstanden in atemberaubenden Fotografien zehn Gesichter der Erde, welche neben faszinierenden Landschaften auch Tiere, Pflanzen und Kulturen in allen Klimazonen unserer Erde vorstellen.

Michael Martin beschäftigte sich neben den weltweiten, abenteuerlichen Reisen aber auch mit der Geschichte der Erde, die vor 4,5 Milliarden Jahren im Chaos entstand und sich zu einem Planeten voller Leben und Vielfalt entwickelte. Er möchte mit seinen Bildern und Texten zeigen, wie faszinierend, vielfältig aber auch verletzlich unsere Erde ist. Sein Blick richtet sich deshalb auch auf den Menschen, der seit seinem Auftauchen in der Erdgeschichte den Planeten Erde gestaltet und zunehmend bedroht. „Eindrücklich zeigt er, wie einzigartig die Erde ist und was wir verlieren, wenn es uns nicht gelingt, unseren Planeten zu schützen“, schreibt der Veranstalter in der Ankündigung.

Tickets und Infos: Die Veranstaltung findet am Freitag, 24. März, 19.30 Uhr, in der Stadthalle Waldshut statt. Ausführliche Informationen sowie Online-Tickets ab 20,20 Euro gibt es unter www.mundologia.de.