Im April 2021 beschloss der Waldshut-Tiengener Gemeinderat, dem baden-württembergischen Klimapakt beizutreten und sich zu verpflichten, bis zum Jahr 2040 die CO 2 -Neutralität zu erreichen. Das bedeutet: Die Stadt darf ab dann nicht mehr CO 2 ausstoßen, als sie kompensieren kann. Um zu gewährleisten, dass die Stadt diese Aufgabe stemmen kann, wurde eine neue Stelle in der Stadtverwaltung geschaffen: die des Klimaschutzmanagers.

Im Juni trat Nicolai Müller diesen Posten an. Der 29-Jährige stammt aus Müllheim im Markgräflerland – der „Toskana Deutschlands“, wie er die Region selbst bezeichnet. Momentan pendelt er aus seiner Heimat mit anderthalb Stunden Zug-Fahrtzeit in die Doppelstadt. „Das ist zwar ein klimaschonenderer Arbeitsweg als mit dem Auto. Aber mittelfristig ist es ökologischer und zeitsparender, wenn ich näher in die Region ziehe“, sagt er.

Sein Büro befindet sich im obersten Stock des Stadtwerke-Verwaltungs-Gebäudes in der Tiengener Innenstadt. Denn zumindest für den Moment ist Müllers Stelle noch bei den Stadtwerken angesiedelt – auch Abrechnungs-Gründen. Eigentlich wird die Stelle eines Klimaschutzmanagers vom Land finanziell gefördert. Diese Förderung ist allerdings erst möglich, wenn die Stadt ein aktuelles Klimaschutzkonzept vorlegt.

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat 2016 ein Klimaschutzkonzept erstellt, das mittlerweile aber nicht mehr aktuell ist – vor allem nicht im Hinblick auf das Ziel, bis 2040 CO 2 -neutral zu werden. Die zugrundeliegenden Zahlen stammen teils aus dem Jahr 2012. Das Klimaschutzkonzept kann von externen Projektbüros erstellt werden; Müller rechnet damit, dass bis kommenden Frühjahr eine aktualisierte Fassung vorliegen wird.

Städtisches Klimaschutzkonzept von 2016 Das Klimaschutzkonzept der Stadt Waldshut-Tiengen wurde 2015 erstellt und 2016 vom Gemeinderat verabschiedet. Die beschlossenen Maßnahmen umfassten damals: die jährliche Einsparung von 226 Tonnen CO 2 ab 2019, LED-Lampen für die Straßenbeleuchtung, ein energetisches Quartierskonzept für das Waldshuter Wohnquartier Liedermatte, fünf neue Elektrofahrzeuge samt Ladesäulen und ein energetischer Sanierungs-Fahrplan für die städtischen Liegenschaften.

„Die Maßnahmen, die damals aus dem Klimaschutzkonzept von 2016 abgeleitet wurden, sind zielführend und sinnvoll“, findet Müller. Dennoch sei das Projekt mit den Jahren und auch der unbesetzten Stadtplaner-Stelle ein bisschen in den Hintergrund geraten. „Keine konkrete Stelle im Rathaus war zuständig dafür, zu gewährleisten, dass die Umsetzung tatsächlich vonstatten geht. Genau dafür bin ich jetzt da.“

Müller wird also ausgehend vom neuen Klimaschutzkonzept Maßnahmen entwickeln, Machbarkeitsstudien erstellen lassen und prüfen, wo die Stadt finanzielle Förderung für einzelne Projekte beantragen kann. „Ich will auch versuchen, die Industrie und Private mit ins Boot zu holen. Projektspezifisch muss auch der Austausch mit der Öffentlichkeit stattfinden“, sagt er.

Einer der Aspekte, bei welchen Müller noch Ausbaubedarf im Waldshut-Tiengen sieht, sind erneuerbare Energien. Die Technologie und Wirtschaft hinter erneuerbaren Energien sind Müllers Fachgebiet, er hat seinen Master in Renewable Energy Engineering and Management an der Uni Freiburg gemacht. Dort arbeitete er auch als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme.

In seiner Schulzeit hatte Müller noch den Wunsch gehabt, Medizin zu studieren und Arzt zu werden. Ein begonnenes Gesundheitsmanagment-Studium war ihm dann doch zu wirtschaftslastig. „Ich bin davon abgekommen, Menschen medizinisch direkt zu helfen, wollte aber trotzdem etwas Sinnvolles machen“, erzählt er. Diesen Sinn findet er nun in einem Job, der politischen Entscheidungsträgern helfen soll, die für die Umwelt richtigen Entscheidungen zu treffen.

„Ich war als Kind kein 1A-Naturbursche, der seine komplette Kindheit in Wäldern verbracht hat. Aber Umweltschutz lag mir schon immer am Herzen. Ich möchte, dass auch die Generation nach uns noch etwas von dieser Erde hat und nicht nur das reparieren muss, was wir kaputt gemacht haben.“ Nicolai Müller, städtischer Klimaschutzmanager

Nach den langen Zugfahrten von Tiengen nach Müllheim bleibt für Nicolai Müller abends nur noch wenig Freizeit. „Um abzuschalten, schaue ich meistens eine Netflix-Serie oder spiele Computerspiele.“ An Wochenenden verbringt der junge Mann Zeit mit seinen Freunden, gerne bei Aktivitäten wie zum Beispiel Escape Rooms.

Bei diesen Spielen, die es in viele Städten gibt, muss die Gruppe durch das Lösen von Rätseln innerhalb eines Zeitlimits den Weg aus einem abgeschlossenen Raum finden. Die Zeit rennt und es braucht die Anstrengung von allen Beteiligten, um die schier unlösbare Aufgabe zu lösen – ein bisschen also wie bei Müllers Job, dem Kampf gegen die Klimakrise.