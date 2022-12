„Früher war mehr Lametta“ – erinnern Sie sich noch an diese Äußerung aus dem Sketch-Klassiker „Weihnachten bei den Hoppenstedts“ von Loriot? Es gibt wohl kaum einen Spruch, der enttäuschte Erwartungen besser auf den Punkt bringt. Und auch saisonal passt es gerade ganz gut, denn wann sind die Erwartungen schon höher, als in den Tagen rund um Weihnachten?

Große Hoffnung in komödiantischen Zunftbruder

Das war auch bei einem Malerbetrieb aus dem östlichen Landkreis so – wir nennen an dieser Stelle bewusst keine Namen. Die Truppe hatte ihre Weihnachtsfeier dieses Mal ins Gloria-Theater nach Bad Säckingen verlegt. Und das aus gutem Grund: Dort trat Oliver Gimber alias „Witz vom Olli“ auf.

Besagter Olli ist nicht nur Komiker, sondern außerdem auch noch Malermeister, der seit über 20 Jahren in dritter Generation ein Familienunternehmen führt. Und dann lautet der Titel seines aktuellen Programms lautete außerdem: „Obacht – Frisch gestrichen!“

Da bleibt wenig Raum für Spekulationen, womit sich der komödiantische Malermeister Olli da auf der Bühne beschäftigen würde, oder? Das dachte sich auch die besagte Maler-Equipe aus dem östlichen Landkreis. Ein bisschen Selbstironie, ein wenig Augenzwinkern über das eigene Tun und den Berufsstand – das ist doch auf jeder Weihnachtsfeier willkommen.

Mangel an Maler-Witzen missfällt

Aber am Ende zeigten sich unsere wackeren Maler nicht ganz so zufrieden, wie sie einer Mitarbeiterin unserer Zeitung erklärten. War ja im Großen und Ganzen nett, so das Urteil. Aber: Der Olli hatte einfach zu wenige Maler-Witze im Gepäck. Zumindest nach dem Geschmack des eigens angereisten Fachpublikums. Tja, wir können nur hoffen, dass sich das nicht negativ auf die restlichen Festivitäten ausgewirkt hat.

Was lernen wir daraus? Offenbar werden Maler gern aufs Korn genommen. Oder ist das nur ein Klischee? Am Besten, Sie probieren es mal aus, wenn Sie das nächste Mal eine Baustelle haben. So ein Späßchen hier oder da – was kann da schon schiefgehen.

Nur übertreiben Sie es nicht. Es ist nie gut, wenn man es sich bei einem Handwerker verscherzt. Aber bei einem verärgerten Maler läuft man immer Gefahr, seine Wohnung hinterher nicht wiederzuerkennen.