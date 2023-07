Wo bis vor etwa anderthalb Jahren noch Bälle flogen, könnten in Kürze Pfeile durch die Luft sausen. Denn: Nach einem monatelangen Bewerbungsverfahren hat der Verwaltungs- und Sozialausschuss in nichtöffentlicher Sitzung eine Entscheidung getroffen und das ehemalige Vereinsareal des ESV Waldshut an einen neuen Pächter vergeben. Zum Zuge gekommen ist der Verein Team Roth Bogensport, der seinen Vereinssitz bislang auf dem früheren Lonza-Areal hat.

Stadt hat Auswahl aus fünf Bewerbern

Wie Jacqueline Scheuch, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Waldshut-Tiengen, auf Nachfrage unserer Zeitung darstellt, habe es insgesamt fünf Bewerber für die Übernahme des Vereinsgeländes gegeben, nachdem sich der ESV Waldshut im Frühjahr 2022 aufgelöst hatte.

„Hierbei handelte es sich um zwei Vereine und drei Privatpersonen, welche in naher Zukunft einen Verein gründen wollten“, führt Scheuch näher aus. Neben Sport habe es auch Anfragen aus den Bereichen Kultur und Naturschutz gegeben.

Entscheidungsprozess über fünf Monate

Der eigentlichen Entscheidung, die im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben wurde, ging ein insgesamt fünfmonatiger Prozess voraus, der bereits im Februar mit der Ausschreibung begonnen hat.

Alle Interessenten seien aufgefordert worden, Konzepte für die künftige Nutzung einzureichen. „Dabei wurde vor allem Wert gelegt auf solide Vereinsstrukturen, damit eine längerfristige Nutzung und Pflege und damit der Erhalt der Sportanlage gewährleistet werden kann“, schildert Scheuch.

Waldshut-Tiengen Aus nach fast 100 Jahren Vereinsgeschichte: ESV Waldshut löst sich auf Das könnte Sie auch interessieren

Von Anfang an Weiternutzung als Vereinsgelände angestrebt

Seitens der Stadt hatte von Anfang an der Wunsch bestanden, das Gelände auch in Zukunft für Vereinsarbeit zu nutzen, zumal das Gelände als Sport- und Freizeitanlage im Flächennutzungsplan ausgewiesen sei und eine anderweitige Nutzung nicht ohne Weiteres möglich gewesen wäre.

Die jetzt gefundene Lösung sei aus städtischer Sicht auf jeden Fall sehr zufriedenstellend, „weil wir neben der Förderung eines hiesigen Vereines so auch sicherstellen konnten, dass für die Pflege, Wartung und den Unterhalt des umfassenden ESV-Geländes nachhaltig gesorgt ist.“