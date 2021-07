von sk

Im Beisein des Ersten Beigeordneten Joachim Baumert und zahlreicher Ortschaftsräte stellten Ortsvorsteher Claudio Helling und Engelbert Maier die Entstehung der Idee einer Verlagerung der Umspannwerke auf den Hungerberg, das Ergebnis der vom Gemeinderat Waldshut-Tiengen eingeholten Machbarkeitsstudie, die von den Netzbetreibern Amprion GmbH und TransnetBW GmbH vorgestellte Planung sowie die aus Sicht des Ortschaftsrats und der Bevölkerung noch offenen Fragen vor.

In der anschließenden Diskussion wurde übereinstimmend angemerkt, dass zwar ausschließlich des Netzbetreiber Vorhabenträger sein könnten, es jedoch zu vermeiden gelte, dass zunächst die neuen Anlagen im Tal gebaut würden, um anschließend einen Ausbau bzw. eine Erweiterung der Leitungstrassen als zwangsläufiges Ergebnis zu kommunizieren.

Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, äußerste sich wie folgt: „Die Win-Win-Chancen für alle Beteiligten sind in diesem Fall so groß und vielfältig, dass wir uns nicht mit den aktuellen Plänen zufrieden geben sollten. Beiden Seiten – den Stromversorgern und den Stadtentwicklern – eröffnen sich mit einer Verlagerung des Umspannwerks auf den Hungerberg einmalige Möglichkeiten, nicht nur die Zahl der Stromtrassen im Tal zu minimieren, sondern auch wirtschaftliche und ökologische Effekte zu erzielen und für die Stadt ein richtig gutes Entwicklungspotenzial zu heben. Dieses ganze Bündel an Vorteilen ist es wert, gemeinsam noch einmal ganz genau hinzuschauen.“

Auch der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) sieht in einer Verlagerung der Stromtrassen ein „enormes Entwicklungspotenzial innerhalb der Stadt“ und eine „Entlastung der Bürger“. „Wenn Chancen bestehen, muss man versuchen, sie auch zu nutzen“, teilte er weiter mit und möchte in diesem Zusammenhang in Übereinstimmung mit den übrigen anwesenden Abgeordneten die Stadt Waldshut-Tiengen und den Ortsteil Gurtweil beim weiteren Austausch mit den Netzbetreibern unterstützen.