Gurtweil (ska) Sie sind die führenden Spezialisten für Forst- und Landmaschinen im Südschwarzwald und dessen Grenzen hinaus. Die Firma Enhotec im Gewerbegebiet Kaitle bietet verschiedene Dienstleistungen, rund um Konstruktion, Reparatur und Service im Bereich Maschinenbau sowie Land- und Forsttechnik an. Jetzt stellt sich die Firma EnHoTec im Rahmen eines Tages der offenen Tür der Öffentlichkeit gemeinsam mit dem befreundeten Bauunternehmen Ebner vor, die beim Bau des neuen Firmengebäudes unterstützt hat.

Blick hinter die Kulissen

Am Sonntag, 1. Oktober, von

10 bis 17 Uhr, gibt es die Gelegenheit den Familienunternehmer Dominic Schwenninger, seine Mitarbeiter und die Firma kennenzulernen.

Bereits 2015 gründete der gelernte Land- und Baumaschinenmechaniker und studierter Bachelor of Engineering, Dominic Schwenninger sein Unternehmen. Damals noch ohne festen Firmensitz, lediglich mit einem Transporter unterwegs. Doch als Unternehmen mit Alleinstellungsmerkmal im Raum Baden-Württemberg/Nordschweiz, änderte sich das bald. Erst im Berghaus in Krenkingen, später in Albbruck-Buch wurde der Betrieb sesshaft und stets vergrößert.

Der ehemalige Ein-Mann-Betrieb beschäftigt heute 14 Mitarbeiter und weitere werden gesucht. Seit Ende des vergangenen Jahres ist die Enhotec GmbH nun in der Kupferschmidstraße 83 im Gurtweiler Gewerbegebiet Kaitle zu Hause. Das Firmengebäude mit Werkstatt, Büro- und Sozialräume soll die Grundlage für die weitere Fortentwicklung des Unternehmens sein.

Als Partnerwerkstatt der renommierten Firma Claas im Bereich Landwirtschaft, sowie der ebenfalls bekannten Firmen Albach und Ponsse im Bereich Forsttechnik, deckt die Enhotec GmbH eine Vielzahl von Tätigkeiten ab. Darunter Reparatur und Instandsetzungen, Ersatzteilhandel und -einbau, Inbetriebnahme und Service von Neu- und Gebrauchtmaschinen.