von sk

In einem Sonntagsgottesdienst der katholischen Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt in Tiengen wurde das Gemeindeteam neu einberufen. Seit der Bildung von Seelsorgeeinheiten, in denen mehrere Pfarrgemeinden zu einer größeren Einheit zusammengefasst wurden, sollen Gemeindeteams dafür sorgen, dass das kirchliche Leben vor Ort und der Zusammenhalt der Gemeinde gefördert wird. Dabei werden sie von einem Mitglied des Seelsorgeteams unterstützt. Sie sind Bindeglied zwischen Gemeinde, Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam. Das Gemeindeteam trägt mit dafür Sorge, dass Begegnungen möglich sind, Glauben miteinander geteilt wird, Solidarität und Nächstenliebe Zeichen des Handelns sind.

In der Tiengener Pfarrgemeinde gibt es dank vieler Ehrenamtlicher ein reges Gemeindeleben. Beispiele sind Pfarrbasar, Pfarrfasnacht, Kirchenkaffee, Kinderkirche, Seniorenwerk, Jugendarbeit bei den Ministranten, Besuchsdienste, Krankenkommunion, Katholische Bücherei, Unterstützung der Partnergemeinde in Peru und des Huduma-Projekts von Pater Paul in Kenia oder der Arbeit von Pater Andre aus Kamerun. Neben den Gottesdiensten gibt es Andachten, eucharistische Anbetung, den ökumenischen Lebendigen Adventskalender und weitere Angebote zum gemeinsamen Gebet. Vieles davon kann coronabedingt momentan nicht stattfinden. Die Pfarrgemeinde zeigt sich aber auch in diesen Zeiten kreativ und aktiv und sucht neue Wege.