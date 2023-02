„Die ganze Bevölkerung muss mitmachen, was den Naturschutz angeht. Wenn wir uns gegenseitig begeistern, dann klappt das auch“, erklärte der Vorsitzende des Nabu (Naturschutzbund) Waldshut-Tiengen Hauke Schneider bei der Hauptversammlung im Kornhaus in Waldshut. Neben einem Rückblick auf das breitgefächerte Spektrum an Aktivitäten im vergangenen Jahr, einem Ausblick auf 2023 und die Abstimmung über den Vorschlag eines der Mitglieder, stand die Wahl des Vorstands im Mittelpunkt der Versammlung.

Wahl des Vorstands

Hauke Schneider wurde in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, ebenso Simon Ücker als Stellvertreter. Kassiererin bleibt Yvonne Becker, Schriftführerin Martina Heß. Als Beisitzer bestätigt wurden Geralda Holle, Peter Konz, Egbert Hübner und Jörg Kaiser. Neu dazugekommen ist Johanna Tayari von der Jugendgruppe Tiengen. Kassenprüfer bleiben Patricia Calero und Andi Merk. „Wer hätte gedacht, dass es in Flora und Fauna solch drastische Veränderungen geben würden, durch den Klimawandel und die Hitze“, sagte Schneider. Sie wollten Lebensräume schaffen in Forst und Gewässern. Streuobstwiesen, Langzeitstudien in Kleingewässern, der Bau von Trockenmauern, unter anderem in Lauchringen, Buntbrachenbetreuung, die Detailplanung der A98, die Wolfsthematik, Exkursionen, nur einige der unzähligen Aktivitäten des Nabu. Auf 4500 Einsatz- und Erlebnisstunden seien sie 2022 gekommen, erklärte Schneider. Auch für dieses Jahr sei bereits einiges geplant. Lob und Dank gab es dann von Felix Bergmann, Geschäftsführer der Nabu Südbaden. „Ihr seid die Basis des Vereins, das Bild, das in der Öffentlichkeit steht, ihr deckt ein breites Spektrum ab“.

Drei Themen gebe es auf regionaler Ebene: Die Begrenzung des Flächenausbaus, das Thema Wolf als Herausforderung und der massive Ausbau erneuerbarer Energien wie Windkraft und Photovoltaik. Mitglied Hans-Jürgen Bannasch schlug dann vor im Namen von BUND und Nabu auf dem Dach des Kornhaus eine Bürgerenergieanlage zu installieren. Jeder Bürger könne sich dazu einkaufen. Dazu müsse man einen Antrag bei der Stadt stellen. „Das wäre eine tolle Gemeinschaftsaktion“, freute sich der Vorsitzende. Die versammelten Mitglieder hatten dem Vorschlag einstimmig zugestimmt.