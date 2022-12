Das 24. Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel steht kurz vorm Finale. Noch bis Dienstag, 20. Dezember, 23.59 Uhr, können Kunden die für die Teilnahme erforderlichen Rubbellose in mehr als 50 Geschäften der Doppelstadt sammeln und anschließend aktivieren.

Am Mittwoch, 21. Dezember, wird es dann spannend: Um 14 Uhr werden unter notarieller Aufsicht die Gewinner des Hauptpreises und der 14 Sachpreise vor dem Rathaus in Tiengen ermittelt.

Diese Sachpreise gibt es zu gewinnen 1. Preis: Foto-Reportage für einen Event nach Wahl, Wert 2000 Euro, gesponsert von Foto Schilling, Waldshut-Tiengen.

2. Preis: Herrenarmbanduhr Frederique Constant GMT, Wert 1595 Euro, Sperl Juwel, Waldshut.

3. Preis: Bronze-Jahresabo, Wert 960 Euro, Kraftpack GmbH – Heldenschmiede Waldshut-Tiengen, Tiengen.

4. Preis: Reisetasche „The Bridge“, Wert 950 Euro, Lederwaren Wegeler, Waldshut.

5. Preis: Jahres-Parkkarte „Freiparken“, Wert 850 Euro, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen.

6. Preis: Rudy Project Sportbrille mit individueller Korrektion, Wert 799 Euro, Pro Optik, Waldshut.

7. Preis: Goldbarren 11 x 1 Gramm, Wert 700 Euro, Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen.

8. Preis: Schaukelstuhl Eames Chair RAR, Wert 650 Euro, Seipp Wohnen, Waldshut-Tiengen.

9. Preis: Gutschein für eine Gleitsichtbrille, Wert 600 Euro, Brille & Design, Waldshut.

10. Preis: Wohnmobil-Erlebnistage, 600 Euro, Autohaus Waser, Tiengen.

11. Preis: Oban Single Malt Whisky 21 Jahre, Wert 595 Euro, Getränkeland Wagner, Tiengen.

12. Preis: Fernseher Samsung Crystal UHD 55 Zoll, Wert 589 Euro, Albiez Creativ- & Designbau, Waldshut.

13. Preis: PS 5 Digital Edition + 2 Controler, Wert 518,99 Euro, Medimax, Tiengen.

14. Preis: Service-Gutschein, Wert 500 Euro, Autohaus Ebner, Albbruck.

„Wir freuen uns sehr, dass die diesjährige Hauptverlosung nach drei Jahren nun endlich wieder öffentlich mit Zuschauern stattfinden kann“, erklärt Heiko Spitznagel, Regionalmanager SK ONE, der Direktvermarktung des SÜDKURIER Medienhauses, das das Weihnachtsgewinnspiel gemeinsam mit dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen veranstaltet. In den vergangenen Jahren konnten die Gewinne aufgrund der Corona-Pandemie nur hinter verschlossenen Türen verlost werden.

Am Mittwochmittwoch steht schließlich auch fest, wer künftig mit dem Hauptpreis, einem schwarzen Fiat Panda im Wert von 15.400 Euro, durch die Gegend düsen kann. Das 70-PS-starke Hybridfahrzeug wird vom SÜDKURIER Medienhaus und dem Autohaus Tiefert aus Waldshut und Lauchringen gestiftet. Insgesamt gibt es bei der Aktion Preise im Wert von mehr als 35.800 Euro zu gewinnen.

So können Sie teilnehmen

Bei jedem Einkauf in einem der mehr als 50 teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten Kunden ein Rubbellos. Egal, wie viele Produkte in der Tasche landen und wie hoch der Warenpreis ist – für jeden Einkauf gibt es ein Los. Wenn Sie darauf das Feld freirubbeln, erscheint ein individueller, neunstelliger Code.

Diesen können Sie anschließend im Internet in Verbindung mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Namen eingeben. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Bei einem Gewinn werden Sie per E-Mail oder Brief informiert.