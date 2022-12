Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Endlich wieder Glühwein und Thüringer Bratwurst! Wie gefällt den Besuchern der Weihnachtsmarkt?

Der Waldshuter Weihnachtsmarkt ist geöffnet. Bis 22. Dezember bieten die 32 Aussteller ihre Waren, Glühwein und Bratwürste an. Was die Besucher am meisten vermisst haben? Das verraten sie hier.