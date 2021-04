Das Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen hat auch die Nachholtermine einiger Kulturveranstaltungen endgültig abgesagt. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Veranstaltungen vom vergangenen Jahr zunächst auf die erste Jahreshälfte 2021 verschoben worden. Nun fallen sie ganz aus, wie das Kulturamt mitteilt. Ticketinhaber können sich das Geld für die Karten zurückerstatten lassen.

Die Rückabwicklung betrifft folgende Veranstaltungen: Im Rahmen der Reihe „Kabarett-Herbst“ hätte Christine Prayon mit ihrem Programm „Abschiedstour“ am 27. November 2020 auftreten sollen. Der Nachholtermin vom 25. Februar 2021 wurde nun endgültig abgesagt. Ebenfalls gestrichen wurde der Programmpunkt des World-Town-Festivals – Klakradl „Von Kamot bis Radau“. Dieser war geplant am 9. Mai 2020 beziehungsweise am 29. April 2021.

Auch das Kindertheater „Hannah und die Bohnenranke“, das zweimal verschoben wurde (vom 25. April 2020 auf den 23. Januar 2021 und dann auf den 1. Mai 2021) entfällt ersatzlos. Der Theaterabend „Spatz und Engel“, ursprünglich geplant am 28. März 2020 und verschoben auf den 2. Mai 2021, wird nun ebenfalls vom Kulturamt endgültig abgesagt.

Ebenso ist der Konzertabend mit Miku Arizono & Ryo Yamanishi (ursprünglich „Philharmonisches Kammerorchester Brest“), geplant am 16. November 2020 und verschoben auf den 26. April 2021, wegen Corona gestrichen. Das Kulturamt der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen bittet alle Ticketinhaber der oben genannten Veranstaltungen darum, sich bei der Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets gekauft wurden, zwecks Rückabwicklung zu melden. Inhaber eines Abonnements werden vom Kulturamt direkt über die weitere Vorgehensweise benachrichtigt, heißt es in der Mitteilung.