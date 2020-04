Tiengen – Die Händler in der Tiengener Innenstadt sind erleichtert. Nach vier Wochen Totalschließung haben alle Geschäfte im Städtle seit dieser Woche wieder geöffnet. „Auch für die beiden Kaufhäuser mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmeter wurde eine Lösung gefunden, indem eine Teilfläche abgesperrt wird. Wir sind alle froh, für unsere Kunden auch wieder persönlich da sein zu dürfen – mit Abstand versteht sich“, erklärt Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen.

Natürlich gelten zum Schutze der Kunden und der Mitarbeiter in den Geschäften die Mindestabstände und Hygieneregeln der Corona-Verordnung. Die Hygienemaßnahmen haben alle Geschäfte in der Stadt umgesetzt. Überall wird den Kunden die Möglichkeit zur Desinfektion geboten, die Kassenbereiche sind mit Spukschutz in Form von Plexiglasscheiben ausgestattet und in vielen Geschäften zeigen Markierungen auf dem Boden als optisches Signal den Mindestabstand zu anderen Personen an. Die Bezahlung erfolgt stets berührungslos, wobei Kartenzahlung bevorzugt wird. Auch darf sich nur eine bestimmte Anzahl von Kunden gleichzeitig in den Geschäften aufhalten. Die Regel lautet eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. In der ersten Woche hat das problemlos funktioniert, wie Nikola Kögel berichtet. „Die Kunden sind sehr verständnisvoll und die Besuche verteilen sich gut über den Tag. Wenn doch jemand einmal ein paar Minuten warten muss, war darüber bisher noch niemand ungehalten“, freut sich die Buchhändlerin über die breite Akzeptanz. Jeder weiß in diesen Zeiten, dass die Regeln dem Schutze aller Menschen dienen und einfach notwendig sind.

Auch auf der Straße verhalten sich die Menschen in Tien­gen rücksichtsvoll. Die Menschen halten Abstand und viele Stadtbesucher tragen inzwischen bereits Mundschutz, der ab kommendem Montag beim Einkaufen deutschlandweit gesetzlich vorgeschrieben wird. In den Apotheken gibt es verschiedene Qualitäten zu kaufen und auch in manchen Geschäften in der Innenstadt werden bunte Alltagsmasken, die von Privatpersonen und Initiativen aus der Region genäht werden, zum Kauf angeboten. Das Besucheraufkommen in der Einkaufsstraße hält sich noch in Grenzen, was im aktuellen Stadium der Corona-Krise auch zu begrüßen ist. Wer noch nicht in die Öffentlichkeit möchte, kann weiterhin die Lieferdienste der Tiengener Händler in Anspruch nehmen, die selbstverständlich bestehen bleiben.

Die Friseure dürfen unter Einhaltung schärferer Auflagen ab dem 4. Mai öffnen und den größten Teil ihrer Dienstleistungen wieder anbieten. Auch im Friseurhandwerk müssen Mindestabstände eingehalten werden und die Anzahl der Besucher bleibt begrenzt, dafür werden in manchen Salons die Öffnungszeiten verlängert, um die Kundennachfrage befriedigen zu können. Möglichkeit zur Desinfektion und Spuckschutz im Kassenbereich sind, wie im Handel auch, verpflichtend. Für die Gastronomie gibt es derzeit noch keine Entschärfung, Hotels, Cafés und Restaurants bleiben weiterhin geschlossen, aber ein großer Teil der Tiengener Gastronomen verkauft leckere Speisen über die Theke oder bietet einen Lieferservice. Und sie alle freuen sich über jeden Kunden.