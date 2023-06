In der gut besuchten Waldshuter Stadthalle haben die mehr als 100 deutschen, französischen und englischen Gäste atemlos erlebt, wie auf der Bühne Kunstwerke entstanden, in denen Schattenbilder in Bewegung gerieten – alles musikalisch untermalt. Das Theater Kaleidolux schuf mit einer spektakulären Show aus Sandmalerei, Schattenspielen und Musik einen Höhepunkt im Festprogramm zum Geburtstag der Städtepartnerschaften mit Blois und Lewes. „Das ist keine Show, die Sprache braucht, sondern ein Gespür mit dem Herzen“, sagte Kulturamtsleiterin Kerstin Simon.

Zum Ensemble aus Schwäbisch Gmünd gehörten Sandmaler Chris Kaiser, Schauspielerin und Tänzerin Sarah Gros und Musiker Svend Renkenberger (Percussion). Vor allem der Sandmaler Chris Kaiser beeindruckte mit seiner außergewöhnlichen Maltechnik: Er brauchte weder Pinsel noch Farbe, sondern seine Hände, seine Arme und viel Fantasie: Auf einem beleuchteten Tisch ritzte und streute er, punktete, schattierte, strukturierte Flächen raffiniert mit einer Kette oder tauchte sie in Farbfilter – alles mit der Kamera auf die nahe Leinwand übertragen.

So entstanden vor den staunenden Zuschauern acht verblüffend bewegliche Bühnenbilder – etwa Landschaften, ein Wohnzimmer, eine Dusche, das Innere eines Autos. Da tauchte hinter der Leinwand ein Schatten auf, der sich mühelos in den Bildern bewegte – ein schlafendes Mädchen, eine anmutig tanzende Frau, die sich unter der Dusche entkleidete oder sogar ein um sich schießender Westernheld. Diese Figur (Sarah Gros) griff sogar scheinbar in das Malgeschehen ein und veränderte das Bühnengeschehen. Chris Kaiser erzählte in seinen Zauberwelten Geschichten, die jeder weiterdenken konnte.

Aber was wären Sandmaler und Tänzerin ohne Musik? Behutsam und aufmerksam reagierte Svend Renkenberger auf das Geschehen, ließ Klänge oder Rhythmen aufblühen und fügte Melodien ein. So entstand ein Dreiklang von Malerei, Bewegung und Musik. Diesen Abend wird so schnell keiner vergessen.