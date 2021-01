Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Einsatz im Städtle: Feuerwehr löscht Brand in öffentlicher Toilette

In der Tiengener Innenstadt kam es am Montagnachmittag, 18. Januar 2021, zu einem Feuerwehreinsatz. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Brand in der öffentlichen Toilette an der Schlossgarage konnte schnell gelöscht werden.