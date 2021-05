Dass die Schweizer Einkaufstouristen zurück sind, nachdem sie wegen der nun wieder gelockerten Corona-Verordnung monatelang quasi ausgesperrt waren, lässt sich auch ohne Blick auf Autokolonnen und Warteschlangen vor Supermärkten und Drogerieläden feststellen, deren Kundenzahlen wegen des Infektionsschutzes begrenzt sind. Denn wenn die Eidgenossen, die teils schon in den frühesten Morgenstunden anreisen, mit vollem Kofferraum längst schon wieder über den Rhein entschwunden sind, künden leergeräumte Warenregale von den nun wieder möglichen Konsum-Exkursionen.

Bei einem Spitzenreiter unter den aus dem Helvetischen nachgefragten Produkten sind schon wieder Verknappungstendenzen zu erkennen: In einem Waldshuter Drogeriemarkt waren gestern am späten Vormittag nur noch wenige Packungen WC-Papier in der Auslage zu entdecken. Um die so begehrte Ware zu ergattern, nehmen die Besucher aus dem Nachbarland wie selbstverständlich das Schlangestehen vor dem Geschäft hin – Menschen wohlgemerkt aus dem Land der frühzeitigen Corona-Lockerungen, wo die politische Mehrheit den mündigen Bürger vor unnötigen Einschränkungen bewahren möchte. Hiesige Kunden dürfen – wenn sie sich denn die Zeit nehmen können oder wollen – die Erfahrung teilen, sich vor einem Ladengeschäft erst einmal in der Wartereihe anzustellen. Dabei kann man sich natürlich über die Unannehmlichkeiten ärgern und angesichts des Massenandrangs auch Gedanken um den Infektionsschutz machen. Andererseits lässt sich aber auch über bestimmte Zusammenhänge sinnieren. Etwa über die Arbeitsplätze, die dem Einkaufstourismus zu verdanken sind. Oder darüber, dass viele der auch vom heimischen Publikum gerne frequentierten Discounter ohne die eidgenössische Nachfrage schlicht nicht existieren würden.