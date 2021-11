von Ursula Freudig

Doppelt Spaß macht am kommenden Sonntagnachmittag ein Bummel durch Tiengens Innenstadt. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen lädt erstmals seit November 2019 wieder zum Einkaufsbummel mit Auto-Ausstellung in der Hauptstraße und Foodtrucks auf dem Marktplatz ein. Die kleinen Gäste können Karussell fahren und sich schminken lassen.

Die Angebote

Von 12 bis 17 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, so gut wie alle machen mit. Im Außenbereich sind auf jeden Fall die Möbelhäuser Seipp und Kreidler für die Besucher da. Die Fußgängerzone wird wieder eine kleine Automeile sein. Rund 25 Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge von sechs hiesigen Autohäusern können sich die Besucher in einer ungezwungenen Atmosphäre anschauen, Mitarbeiter der Autohäuser stehen für Fragen zur Verfügung. Zwischen den Autos werden auch einige kulinarische Stände stehen, die Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Die Foodtrucks auf dem Marktplatz sind zwischen 11.30 und 18 Uhr für Gäste da.

Die Regeln

Auf dem Marktplatz gilt nach derzeitigem Stand die 3-G-Corona-Regel, das heißt: Beim Einlass wird kontrolliert, ob der Gast geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Können die üblichen 1,5 Meter Abstand zueinander nicht eingehalten werden, greift zusätzlich die Maskenpflicht. Auch in der Fußgängerzone müssen Masken getragen werden, wenn es dort zu voll wird.

Die Organisatoren

Nikola Kögel und Kurt Reckermann, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Tiengen, freuen sich, dass es am Sonntag nach so langer Zeit endlich wieder heißt „Schauen, Bummeln und Genießen“. Dies abgesehen von den geltenden Corona-Vorgaben, fast ohne Unterschied zu „Vor-Corona-Sonntagsverkäufen“. Etwas weniger Foodtrucks als sonst werden wegen verkürzter Vorbereitungszeit auf dem Marktplatz stehen. Sie kommen größtenteils aus der Region. Mit der Mampfwalze aus Bad Säckingen, dem Pizzamobil aus Erzingen, dem Fleischkäskönig aus Küssaberg und vier weiteren Foodtrucks aus der näheren und ferneren Umgebung dürfte dennoch für jeden Geschmack etwas dabei sein – vom klassischen Burger über Mexikanisches vom Grill bis zur Dinkel-Dinnete.