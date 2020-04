Nach der Korrektur der Corona-Regelungen durch die Landesregierung haben in den Einkaufsstädten Waldshut und Tiengen nun auch fast alle der Einzelhandelsbetriebe mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder geöffnet. Dazu wurden jeweils Teilbereiche freigegeben. Die Abgeordneten des Wahlkreises haben die Anpassung der Vorschriften begrüßt.

Während die kleineren Läden am Montag bereits öffnen durften, musste zum Beispiel das Geschäft May Fashion in der Tiengener Hauptstraße zunächst geschlossen bleiben. Die Absicht, einen Teil der 1100 Quadratmeter Verkaufsfläche zu eröffnen, war an der restriktiven Haltung der Landesregierung gescheitert, die der Stadtverwaltung keinen Ermessensspielraum gegeben hatte. Die nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen von Mittwoch jetzt vorgenommene Nachbesserung macht es nun doch möglich.

Geschäftsführer Thomas Haug sagte im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wir sind heilfroh, dass wir das Geschäft aufmachen können, nachdem am Anfang der Woche die Enttäuschung groß war.“ Im Erdgeschoss des Modehauses in Tiengen, das insgesamt vier Ebenen umfasst, wird nun bereits seit Donnerstag auf 700 Quadratmetern Damen- und Herrenmode angeboten. Dazu wurde das entsprechende Infektionsschutzkonzept ausgearbeitet. Unter den insgesamt 18 Angestellten werde die wegen der kleineren Ladenfläche reduzierte Arbeitszeit aufgeteilt, so der Geschäftsführer. Auch für das City-Haus in der Tiengener Hauptstraße konnte nun eine Lösung gefunden werden. Die dort ansässigen drei Geschäfte, die jeweils unter der 800-Quadratmeter-Grenze liegen, wurden räumlich von einander getrennt, informierte Immobilienbesitzer Kurt Reckermann.

In der Waldshuter Fußgängerzone hat die May-Gruppe ihr Modehaus und das Sportgeschäft, die beide über der 800-Quadratmeter-Grenze liegen,

mit entsprechend reduzierten Flächen wieder eröffnet. Auf dem verkleinerten Bereich im Modehaus wird Damen- und Herrenbekleidung präsentiert.

Trotz der neuen Regelung geschlossen bleibt zunächst das Bekleidungshaus C&A in der Waldshuter Kaiserstraße, das 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst. Auf Anfrage hieß es hier, eine Wiederöffnung sei für voraussichtlich 4. Mai vorgesehen.

Auch die Möbelbranche in Waldshut-Tiengen und Umgebung reagiert auf die Anpassung. Einrichtungshäuser haben teilweise bereits mit entsprechend verringerter Fläche geöffnet, andere Möbelhäuser werden nach Information dieser Zeitung folgen.

Die Abgeordneten aus dem Wahlkreis haben die Lockerung begrüßt. Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter: „Das ist eine gute Nachricht für die größeren Einzelhändler und deren zahlreiche Beschäftigte in unserer Region, die jetzt wieder auf Arbeit hoffen können.“ Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) erklärte: „Die Entscheidung schafft auch eine Gleichbehandlung im Einzelhandel. In der Corona-Krise wurden alle Einzelhändler gleichermaßen von den Regelungen getroffen und müssen mit ähnlichen Schwierigkeiten kämpfen.“ Die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller: „Vor allem für unsere Einzelhändler am Hochrhein, die durch die Grenzschließung zur Schweiz ohnehin schon wirtschaftlich betroffen genug sind, ist das Urteil eine extrem wichtige Nachricht.“

Das Urteil Die zu Beginn ohne Teilöffnungen geltende 800-Quadratmeter-Grenze der Corona-Verordnung im Einzelhandel ist am Mittwoch durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen gelockert worden. Mit Erfolg geklagt hatte ein Modehändler aus Ulm. Ihm war zunächst verwehrt worden, einen Teil seiner 7.000 Quadratmeter Verkaufsfläche zu öffnen. Die Landesregierung verzichtete auf Rechtsmittel und passte die Regelung entsprechend an.