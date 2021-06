von Sabine Gems-Thoma

Mit dem neuen Rechenzentrum des Eigenbetriebes Moko im erweiterten Gewerbegebiet in Hohentengen ist ein weiterer Schritt in der Erfolgsgeschichte des Breitbandausbaus erfolgt und es wurde in die Zukunftsfähigkeit und Versorgungssicherheit investiert. Herzstück ist die Serverstation für die aktive Glasfasertechnik und den zentralen PoP (Point of Presence) des Backbone-Netzes des Landkreises.

Herzstück des neuen Rechenzentrums ist der Serverraum für die aktive Technik des Glasfasernetzes der Gemeinde und einen Übergabepunkt (POP) des Landkreises Backbones. Von links Gemeinderat Heiko Zimmermann, Landrat Martin Kistler, Andreas Nauroth von der Moko und Gemeinderat Richard Wagner. | Bild: Sabine Gems-Thoma

2020 wurde mit dem Bau des Gebäudes des Eigenbetriebs Moko (Moderne Kommunikationstechnologie) begonnen. Hier werden die bisherigen vier Stationen der aktiven Technik für Internet, Fernsehen und Telefonie gebündelt, sind Erweiterungsmöglichkeiten für das breitbandige Glasfasernetz geschaffen worden und wurde in erhöhte Sicherheit und Ausstattung investiert. Integriert ist einer der fünf Übergabepunkte des Backbonenetzes des Landkreises.

Gerüstet für Herausforderungen

„Heute wird mit der Einweihung des neuen Rechenzentrums ein weiterer Meilenstein gesetzt“, begrüßte Bürgermeister Martin Benz unter anderem Landrat Martin Kistler, Dezernentin Caren-Denise Sigg und Sandra Mathis, Geschäftsführerin des Zweckverbandes Breitband des Landkreises. Benz skizzierte den Weg von den Anfängen über den flächendeckenden Ausbau in der Gemeinde, Projekte interkommunaler Zusammenarbeit und Planung und Bau des Backbones.

Waldshut-Tiengen Pläne für Breitbandausbau auf dem Aarberg: So geht es weiter Das könnte Sie auch interessieren

„Mit unserm neuen Rechenzentrum, das als Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis auch den zentralen Point of Presence (PoP) des Kreisbackbones beinhaltet, sind wir sehr gut für die kommenden Herausforderungen gerüstet. Für rund 1,7 Millionen Euro entsteht sukzessive ein Werk der allerneuesten Technik.“ Der Dank des Bürgermeisters galt insbesondere Andreas Nauroth, Leiter der Moko, für „seine Kreativität, den immensen Einsatz, seine fachliche und menschliche Kompetenz“.

Das Rechenzentrum Mit den Bauarbeiten für das Rechenzentrum wurde im April 2020 begonnen. Das Gebäude umfasst im Erdgeschoss den Serverraum für die technische Installation, ausgestattet mit allen Sicherheitseinrichtungen, Installationsboden, Belüftungs- und Klimaeinrichtungen und dem Server für die Gemeinde, sowie einen Teilbereich für den PoP des Landkreises Waldshut, außerdem einen Schau- und Schulungsraum mit Teeküche und WC-Anlage. Im Obergeschoss ist ein Bürobereich mit kleiner Küchenzeile für die Mitarbeiter. Der überdachte Eingangsbereich verbindet den Hauptgebäudeteil mit einer großen Garage als Lagerraum.

Landrat Martin Kistler hob die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Hinblick auf das Ziel einer flächendeckenden Glasfaserversorgung im Landkreis hervor, durch die unzählige Probleme gelöst und Klippen überwunden werden konnten. „Ohne die Kompetenz aus Hohentengen wäre das nicht möglich gewesen.“ 664.000 Euro kostete das Gebäude (ohne Technik) und unterschreitet damit den Kostenrahmen, freute sich Planer Gerhard Bachmann. Pfarrer Martin Metzler segnete das neue Gebäude und die darin Tätigen.

Andreas Nauroth (Mitte), Leiter des Eigenbetriebes Moderne Kommunikationstechnologie, überreicht Landrat Martin Kistler (links) und Bürgermeister Martin Benz die Identifikationskarten zum Zugang in den Serverraum. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Die Inbetriebnahme des Gebäudes oblag Andreas Nauroth. „Wir sehen heute ein sichtbares Zeichen für das, was in den zurückliegenden zwölf Jahren in Hohentengen gewachsen ist“, überreichte er Bürgermeister Martin Benz und Landrat Martin Kistler die Identifikationskarten für den Zugang zum Serverraum. Ein ganz besonderer Dank ging an seinen Chef, Martin Benz: „Er navigiert den Eigenbetrieb Moko durch sicheres Fahrwasser und sorgt in der MKTH GmbH gemeinsam mit Felix Stiegeler für die sichere Versorgung der Bevölkerung von Hohentengen mit Internet, Fernsehen und Telefonie.“