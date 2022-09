von Jannic Hofmuth

Seit 2005 findet jährlich die Stadtputz-Aktion statt, bei der die Waldshuter und seit 2009 auch die Tiengener ihre Stadt säubern. In früheren Jahren sei die Stadtputzede immer im Frühjahr gewesen, berichtet Jürgen Wiener, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes, das die Aktion organisiert: „Dieses Jahr haben wir die Aktion jetzt auf den 17. September gelegt, um sie in den Rahmen des World Cleanup Days zu legen.“

Wer darf mitmachen?

„Wir treffen uns alle vor dem jeweiligen Rathaus und dann teilen wir anhand einer Stadtkarte alle Helfer in die verschiedenen Bezirke ein“, erklärt Wiener den organisatorischen Ablauf der Veranstaltung. Mülleimer, Handschuhe und weiteres Material werde von der Stadt zur Verfügung gestellt – jeder dürfe also mit leeren Händen kommen.

Jürgen Wiener, stellvertretender Leiter Ordnungsamt Waldshut-Tiengen, blickt mit Zuversicht auf die Stadtputzede 2022. | Bild: Ursula Freudig

In den vergangenen zwei Jahren sei die Aktion aufgrund von Corona-Beschränkungen leider ausgefallen. Doch bei der „Stadtputzede“ 2019 hätten 120 Teilnehmer in Waldshut und 110 in Tiengen kräftig mit angepackt, erzählt Jürgen Wiener.

Dieses Jahr seien in Waldshut bisher 100 feste Anmeldungen in Waldshut und 50 in Tiengen eingegangen. „Allerdings kamen auch in früheren Jahren meistens noch viele Leute spontan dazu, weshalb wir zuversichtlich sind, dass wir uns auch dieses Jahr wieder einer großen Teilnehmerzahl erfreuen dürfen“, erklärt Wiener. Unangemeldete Teilnehmer seien ausdrücklich erwünscht.

„Zur zusätzlichen Motivation gibt es Getränke und nach getaner Arbeit dann ein kleines Vesper für alle Helfer“, sagt Wiener. Außerdem würden verschiedenste Sachspenden, beispielsweise in Form von Gutscheinen, an die Teilnehmer ausgegeben.

Abschließend lädt Wiener nochmals alle Bürger der Stadt Waldshut-Tiengen zur Stadtputzede ein: „Die Aktion ist immer lustig, unkompliziert und vor Allem sinnvoll. Helfende Hände sind immer gern gesehen!“