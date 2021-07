von sk

20 Schüler haben das Berufskolleg II an der Kaufmännischen Schule Waldshut abgeschlossen und haben die Fachhochschulreife erreicht, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Die Zeugnisübergabe des BK II fand coronabedingt in einer kleinen Runde in der Sporthalle statt.

Gratulation

Schulleiterin Isabella Schlipphack gratulierte zum erreichten Abschluss und zeigte sich stolz, dass die Absolventen das Ziel erreicht haben. Dieses Jahr war nicht einfach, es gab einige Erschwernisse, die den Schülern einiges an Durchhaltevermögen abverlangte, was sie alle mit Bravour gemeistert haben, sagte sie. Auch Brigitte Maier-Ladwig, Abteilungsleiterin des Berufskollegs, denkt gerne an die Stunden in der Klasse zurück. Jeder hatte seinen Platz und Verantwortung in der Klassengemeinschaft, der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung in der Klasse war unvergleichlich, sagte sie.

Nico Kasper hielt im Namen der Klasse eine Rede, in der er die aufregenden Schuljahre – größtenteils digital – noch einmal Revue passieren ließ. Sie waren demnach geprägt von Höhen und Tiefen und die Lehrer haben es geschafft, die Motivation immer wieder anzukurbeln. Er bedankte sich für die Einsatzbereitschaft der Lehrer, auch außerhalb der Unterrichtsstunden immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die Lehrkräfte hätten in dieser schwierigen Zeit bewiesen, dass sie gute Lehrer seien.

Die Besten

Klassensprecher Raphael Lüber bedankte sich ebenfalls bei den Lehrkräften der Klasse für die Unterstützung und auch für die gute Zeit mit seinen Klassenkameraden und überreichte Abschiedsgeschenke. Preise für herausragende Leistungen gingen an Sebastian Kupper als Jahrgangsbester mit einem Notendurchschnitt von 1,0, an Frank Plitz mit dem Schnitt 1,2 und an Niklas Maier mit dem Schnitt 1,4.