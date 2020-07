von sk

An der Spitze des Ortsvereins Tiengen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist ein Generationswechsel vollzogen worden: Trotz Corona-Krise und Versammlungsverbot, die im März zur Absage der Mitgliederversammlung gezwungen hatten, hat der scheidende Vorsitzende Manfred Krause sein Vorhaben verwirklicht, anlässlich seines 70. Geburtstages das Amt in jüngere Hände zu legen. Neue Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Tiengen ist Krauses frühere Stellvertreterin Karin Hoffmann (57 Jahre alt), neue stellvertretende Vorsitzende ist die 33-jährige Svea Gerlach. Sie wurde im Herbst vergangenen Jahres ins DRK Tiengen aufgenommen und nun förmlich auf den Dienst in der Bereitschaft und im Katastrophenschutz verpflichtet.

Während des Lockdowns hatte man beim DRK Tiengen die Neuwahl der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreterin in einer Video-Konferenz über das Internet abgewickelt. Da es die Corona-Lockerungen inzwischen erlauben, sich persönlich zu treffen, wurde Manfred Krause nun in einer kleinen DRK-Runde geladener Gäste zum Ehrenvorsitzenden des DRK-Ortsvereins Tiengen ernannt. Im Rahmen dieser Veranstaltung erfolgte auch die förmliche Verpflichtung Svea Gerlachs als neues Rotkreuz-Mitglied, die von DRK-Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart vorgenommen wurde. Als Repräsentant des DRK-Kreisverbands Waldshut, der dem DRK-Ortsverein Tiengen übergeordneten Gliederung des Deutschen Roten Kreuzes, nahm auch Kreisvorsitzender Günter Kaiser an der Feierstunde teil, teilt das DRK mit.