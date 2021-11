von Melanie Mickley

Erfrischend unverkrampft war das Bühnenprogramm „Glückliches Händchen“ von Martin Fromme in der Grieshabervier-Halle in Waldshut, zu dem das Kulturamt der Doppelstadt eingeladen hatte. Dass trotzdem die Hälfte der Plätze unbesetzt blieb, war vielleicht den stark ansteigenden Corona-Fällen geschuldet.

„Wer kann schon von sich behaupten ein ‚Glückliches Händchen‘ zu haben? Freuen Sie sich auf Deutschlands einzigen asymmetrischen Komiker“, hieß es selbstironisch in der Ankündigung, denn sein linker Arm ist aufgrund einer angeborenen Dysmelie verkürzt.

„Behinderte werden ja ständig angeguckt – da stelle ich mich doch auf die Bühne und lasse mich dafür bezahlen“, so erklärt Martin Fromme seine Überlegung die dazu führte, Komiker zu werden. Schon seit den 80er Jahren steht er auf der Bühne und ist außerdem auch Buchautor, Moderator und Schauspieler. Mit „Besser Arm ab als arm dran“ verfasste er einen satirischen Umgangsratgeber. Im MDR Fernsehen moderiert er seit zehn Jahren das Magazin „Selbstbestimmt“, das über Menschen mit Handicap berichtet, deren Stärke zeigt und sich mit Inklusion beschäftigt. Auch als Schauspieler ist er aktiv, wie zum Beispiel in „Frommedy“. In Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch sind lustige Filme mit versteckter Kamera entstanden von denen auch einige an diesem Abend zu sehen waren.

Voller Selbstironie wurde Comedy mit einer klaren Haltung präsentiert: „Was ist zurzeit wichtiger als ein klares Statement zur Diversität? Kunst und Kultur sollte die Kraft haben zu verändern. Nachhaltig. Ohne erhobenen Zeigefinger. Sondern ungehemmt, emphatisch, rotzfrech, wertschätzend, authentisch.“

Fromme hat auch eine gute Singstimme, – also denkt er darüber nach, ob er künftig als „inklusiver Liedermacher“ auftreten soll und gab ein paar Kostproben: Zur Melodie von „Mrs. Robinson“ sang er „Ich hab‘ Parkinson“. Auch dem Chanson hatte er sich gewidmet mit „Für mich solls multiple Rosen regnen“. Ein Gassenhauer darf natürlich auch nicht fehlen und so wird aus „Let It Be“ von den Beatles „Epilepsie“.

Eigentlich war es mehr satirisches Kabarett als ein Comedy, denn Martin Fromme zwang das Publikum zum Hinschauen, wo Behinderte im Alltag sonst kaum wahrgenommen werden. Sein trockener Ruhrpott-Humor brach mit Tabus und ging über Grenzen hinweg. Er hinterfragte ironisch-bissig und provozierte mit seinen (politisch unkorrekten) Statements, die teils unter die Gürtellinie gingen. Das Gute dabei war, dass man miteinander und übereinander ohne schlechtes Gewissen lachen konnte, egal ob behindert oder nicht – Humor als Brückenschlag.

Auf die Frage, ob er mit seinem Bühnenprogramm schon angeeckt sei, antwortet er: „Ja, aber nur bei nicht Behinderten. Letztendlich bestimmt der Empfänger die Botschaft.“ Nicht Behinderte hätten oft den Reflex, beschützen zu wollen. Fromme möchte erreichen, dass Behinderte eine selbstbestimmte Rolle einnehmen. „Wenn Behinderte auf der Bühne einmal selbstverständlich und nichts Besonderes mehr sind, dann habe ich mein Ziel erreicht.“